Україну розділять циклон і антициклон: прогноз погоди на 5 січня

У понеділок, 5 січня, в Україні сформується неоднорідна синоптична ситуація: частина країни опиниться під впливом високого атмосферного тиску, тоді як інші регіони відчують дію південного циклону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Якою буде погода в Україні

За її словами, смуга високого атмосферного тиску простягнеться від Португалії та Іспанії через Центральну Європу до України. Це означає переважно суху погоду. Без опадів завтра буде у більшості західних та північних областей України.

Південний циклон впливатиме на інші регіони:

на півдні України переважатиме дощ;

у центральних областях, на Донеччині та Луганщині, у Чернівецькій області та передгір’ях Карпат очікується сніг і мокрий сніг.

Температура повітря:

у більшості областей: -1…-6°C;

у центральних регіонах: від -4°C до +1°C;

на півдні: +3…+7°C;

на півдні Криму: до +10°C.

Погода у Києві

У столиці 5 січня опадів не очікується, однак на дорогах можлива ожеледиця.

вночі: до -8°C;

вдень: близько -4°C.

За словами Діденко, сніг із циклоном дістанеться Києва вже 6 січня.

Що далі з погодою

Наступний тиждень буде синоптично неоднорідним, а наприкінці тижня, за попередніми прогнозами, можливе короткочасне, але відчутне похолодання.