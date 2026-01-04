Україну розділять циклон і антициклон: прогноз погоди на 5 січня
У понеділок, 5 січня, в Україні сформується неоднорідна синоптична ситуація: частина країни опиниться під впливом високого атмосферного тиску, тоді як інші регіони відчують дію південного циклону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Якою буде погода в Україні
За її словами, смуга високого атмосферного тиску простягнеться від Португалії та Іспанії через Центральну Європу до України. Це означає переважно суху погоду. Без опадів завтра буде у більшості західних та північних областей України.
Південний циклон впливатиме на інші регіони:
- на півдні України переважатиме дощ;
- у центральних областях, на Донеччині та Луганщині, у Чернівецькій області та передгір’ях Карпат очікується сніг і мокрий сніг.
Температура повітря:
- у більшості областей: -1…-6°C;
- у центральних регіонах: від -4°C до +1°C;
- на півдні: +3…+7°C;
- на півдні Криму: до +10°C.
Погода у Києві
У столиці 5 січня опадів не очікується, однак на дорогах можлива ожеледиця.
- вночі: до -8°C;
- вдень: близько -4°C.
За словами Діденко, сніг із циклоном дістанеться Києва вже 6 січня.
Що далі з погодою
Наступний тиждень буде синоптично неоднорідним, а наприкінці тижня, за попередніми прогнозами, можливе короткочасне, але відчутне похолодання.
