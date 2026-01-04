ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Україну розділять циклон і антициклон: прогноз погоди на 5 січня

Україна, Неділя 04 січня 2026 12:23
UA EN RU
Україну розділять циклон і антициклон: прогноз погоди на 5 січня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 5 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 5 січня, в Україні сформується неоднорідна синоптична ситуація: частина країни опиниться під впливом високого атмосферного тиску, тоді як інші регіони відчують дію південного циклону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Якою буде погода в Україні

За її словами, смуга високого атмосферного тиску простягнеться від Португалії та Іспанії через Центральну Європу до України. Це означає переважно суху погоду. Без опадів завтра буде у більшості західних та північних областей України.

Південний циклон впливатиме на інші регіони:

  • на півдні України переважатиме дощ;
  • у центральних областях, на Донеччині та Луганщині, у Чернівецькій області та передгір’ях Карпат очікується сніг і мокрий сніг.

Температура повітря:

  • у більшості областей: -1…-6°C;
  • у центральних регіонах: від -4°C до +1°C;
  • на півдні: +3…+7°C;
  • на півдні Криму: до +10°C.

Україну розділять циклон і антициклон: прогноз погоди на 5 січня

Погода у Києві

У столиці 5 січня опадів не очікується, однак на дорогах можлива ожеледиця.

  • вночі: до -8°C;
  • вдень: близько -4°C.

За словами Діденко, сніг із циклоном дістанеться Києва вже 6 січня.

Що далі з погодою

Наступний тиждень буде синоптично неоднорідним, а наприкінці тижня, за попередніми прогнозами, можливе короткочасне, але відчутне похолодання.

Раніше РБК-Україна писало про те, коли фактично стартувала метеорологічна зима в столиці.

Також Укргідрометцентр оприлюднив кліматичний огляд другого зимового місяця та розповів, якої погоди варто очікувати в січні 2026 року.

