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Украину разделит погода: одним регионам грозы, другим - до +29

07:00 06.06.2026 Сб
2 мин
Каких сюрпризов ждать от погоды?
aimg Елена Чупровская
Украину разделит погода: одним регионам грозы, другим - до +29 Фото: какая погода ждет Украину в субботу (Getty Images)
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В субботу, 6 июня, в большинстве Украины будет облачная погода с прояснениями и теплом до +29 градусов. Однако дождь и грозы затронут сразу несколько регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Теплее всего будет на юге и востоке страны - до +29. На западе страны - +22-+24.

Где пройдут дожди

Осадки ожидаются в:

  • западных областях - умеренные дожди, местами значительные, с грозами.
  • Житомирской, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях - дожди прогнозируются днем.
  • Остальная территория - преимущественно без осадков.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами возможен туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Украину разделит погода: одним регионам грозы, другим - до +29Фото: где ждать грозы, а где будет жара (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве ночью ожидается от +17 до +19 градусов, днем - от +26 до +28 градусов. Днем возможны умеренные, местами значительные дожди с грозами.

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Из-за ожидаемых осадков 6-8 июня на левых притоках Днестра - в Хмельницкой и Винницкой областях - уровень воды может подняться на 0,2-0,7 метра. Негативных последствий специалисты не прогнозируют. Впрочем, в местах прохождения локальных ливней возможно формирование значительного местного стока.

Как сообщало РБК-Украина, на выходных в Украине ожидается теплая погода - до +29 градусов на юге. Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны на западе, севере и в Винницкой области.

Напомним, синоптики еще в начале июня предупреждали, что первая неделя лета будет теплой, но дожди не будут отступать.

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