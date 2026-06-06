Украину разделит погода: одним регионам грозы, другим - до +29

В субботу, 6 июня, в большинстве Украины будет облачная погода с прояснениями и теплом до +29 градусов. Однако дождь и грозы затронут сразу несколько регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Теплее всего будет на юге и востоке страны - до +29. На западе страны - +22-+24.

Где пройдут дожди

Осадки ожидаются в:

западных областях - умеренные дожди, местами значительные, с грозами.

- умеренные дожди, местами значительные, с грозами. Житомирской, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях - дожди прогнозируются днем.

Остальная территория - преимущественно без осадков.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами возможен туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Фото: где ждать грозы, а где будет жара (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве ночью ожидается от +17 до +19 градусов, днем - от +26 до +28 градусов. Днем возможны умеренные, местами значительные дожди с грозами.

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Из-за ожидаемых осадков 6-8 июня на левых притоках Днестра - в Хмельницкой и Винницкой областях - уровень воды может подняться на 0,2-0,7 метра. Негативных последствий специалисты не прогнозируют. Впрочем, в местах прохождения локальных ливней возможно формирование значительного местного стока.