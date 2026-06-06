Україну розділить погода: одним регіонам грози, іншим - до +29
У суботу, 6 червня, у більшості України буде хмарна погода з проясненнями і теплом до +29 градусів. Проте дощ і грози торкнуться одразу кількох регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Найтепліше буде на півдні та сході країни - до +29. На заході країни - +22-+24.
Де пройдуть дощі
Опади очікуються у:
- західних областях - помірні дощі, місцями значні, з грозами.
- Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях - дощі прогнозуються вдень.
- решта території - переважно без опадів.
На Закарпатті та Прикарпатті вночі й вранці місцями можливий туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду.
Фото: де чекати грози, а де буде спека (інфографіка РБК-Україна)
Погода в Києві
У Києві вночі очікується від +17 до +19 градусів, вдень - від +26 до +28 градусів. Вдень можливі помірні, місцями значні дощі з грозами.
Читайте також: Від шквалів з градом до хвороб і шкідників: як травнева негода вдарила по майбутньому врожаю
Через очікувані опади 6-8 червня на лівих притоках Дністра - у Хмельницькій та Вінницькій областях - рівень води може піднятися на 0,2-0,7 метра. Негативних наслідків фахівці не прогнозують. Утім, у місцях проходження локальних злив можливе формування значного місцевого стоку.
Як повідомляло РБК-Україна, на вихідних в Україні очікується тепла погода - до +29 градусів на півдні. Короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні на заході, півночі та у Вінницькій області.
Нагадаємо, синоптики ще на початку червня попереджали, що перший тиждень літа буде теплим, але дощі не відступатимуть.