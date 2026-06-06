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Україну розділить погода: одним регіонам грози, іншим - до +29

07:00 06.06.2026 Сб
2 хв
Яких сюрпризів чекати від погоди?
aimg Олена Чупровська
Україну розділить погода: одним регіонам грози, іншим - до +29 Фото: яка погода чекає Україну в суботу (Getty Images)
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У суботу, 6 червня, у більшості України буде хмарна погода з проясненнями і теплом до +29 градусів. Проте дощ і грози торкнуться одразу кількох регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Найтепліше буде на півдні та сході країни - до +29. На заході країни - +22-+24.

Де пройдуть дощі

Опади очікуються у:

  • західних областях - помірні дощі, місцями значні, з грозами.
  • Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях - дощі прогнозуються вдень.
  • решта території - переважно без опадів.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі й вранці місцями можливий туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду.

Україну розділить погода: одним регіонам грози, іншим - до +29Фото: де чекати грози, а де буде спека (інфографіка РБК-Україна)

Погода в Києві

У Києві вночі очікується від +17 до +19 градусів, вдень - від +26 до +28 градусів. Вдень можливі помірні, місцями значні дощі з грозами.

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Через очікувані опади 6-8 червня на лівих притоках Дністра - у Хмельницькій та Вінницькій областях - рівень води може піднятися на 0,2-0,7 метра. Негативних наслідків фахівці не прогнозують. Утім, у місцях проходження локальних злив можливе формування значного місцевого стоку.

Як повідомляло РБК-Україна, на вихідних в Україні очікується тепла погода - до +29 градусів на півдні. Короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні на заході, півночі та у Вінницькій області.

Нагадаємо, синоптики ще на початку червня попереджали, що перший тиждень літа буде теплим, але дощі не відступатимуть.

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