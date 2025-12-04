В Украину из России вернули семь детей при содействии Мелании Трамп

Семь украинских детей вернули на родину из России. Это произошло при содействии первой леди США Мелании Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В Белом доме отметили, что в Украину к своим семьям были возвращены шесть мальчиков и одна девочка.
Мелания Трамп поприветствовала такое событие и отметила, что ее приверженность обеспечению безопасного возвращения детей к их семьям в Украине остается неизменной.
"Я высоко ценю лидерство и настойчивую дипломатию России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их умение строить мосты создало реальную атмосферу сотрудничества - основу для оптимизма. Это взаимодействие будет продолжать продвигать процесс вперед на следующем этапе", - добавила она.
По словам первой леди, ее представитель и она предоставили гуманитарную поддержку от США, чтобы улучшить результаты инициативы по воссоединению семей.
"Я надеюсь, что в конечном итоге наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности", - отметила она.
Напомним, в июле первая леди США Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем она призвала защитить украинских детей, которые были депортированы в Россию.
Таким образом, она открыла канал коммуникации с главой Кремля для возвращения детей в Украину.
В частности, Москва предоставила первой леди США информацию об украинских детях, которых уже удалось вернуть.
К слову, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Украину из России удалось вернуть 1625 детей.