В Украину из России вернули семь детей при содействии Мелании Трамп

Фото: Мелания Трамп, первая леди США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Семь украинских детей вернули на родину из России. Это произошло при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В Белом доме отметили, что в Украину к своим семьям были возвращены шесть мальчиков и одна девочка. 

Мелания Трамп поприветствовала такое событие и отметила, что ее приверженность обеспечению безопасного возвращения детей к их семьям в Украине остается неизменной. 

"Я высоко ценю лидерство и настойчивую дипломатию России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их умение строить мосты создало реальную атмосферу сотрудничества - основу для оптимизма. Это взаимодействие будет продолжать продвигать процесс вперед на следующем этапе", - добавила она. 

По словам первой леди, ее представитель и она предоставили гуманитарную поддержку от США, чтобы улучшить результаты инициативы по воссоединению семей. 

"Я надеюсь, что в конечном итоге наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности", - отметила она. 

Письмо Мелании Трамп Путину

Напомним, в июле первая леди США Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем она призвала защитить украинских детей, которые были депортированы в Россию.

Таким образом, она открыла канал коммуникации с главой Кремля для возвращения детей в Украину.

В частности, Москва предоставила первой леди США информацию об украинских детях, которых уже удалось вернуть.

К слову, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Украину из России удалось вернуть 1625 детей.

