В Україну з Росії повернули сімох дітей за сприяння Меланії Трамп

Фото: Меланія Трамп, перша леді США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сімох українських дітей повернули на батьківщину з Росії. Це сталося за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

У Білому домі зазначили, що в Україну до своїх родин було повернуто шістьох хлопчиків та одну дівчинку.

Меланія Трамп привітала таку подію і зазначила, що її відданість забезпеченню безпечного повернення дітей до їхніх родин в Україні залишається незмінною.

"Я високо ціную лідерство і наполегливу дипломатію Росії та України в прагненні до возз'єднання дітей і сімей. Їхнє вміння будувати мости створило реальну атмосферу співпраці - основу для оптимізму. Ця взаємодія продовжуватиме просувати процес уперед на наступному етапі", - додала вона.

За словами першої леді, її представник і вона надали гуманітарну підтримку від США, щоб поліпшити результати ініціативи з возз'єднання сімей.

"Я сподіваюся, що в кінцевому підсумку наші спільні зусилля приведуть до ширшої регіональної стабільності", - зазначила вона.

Лист Меланії Трамп Путіну

Нагадаємо, у липні перша леді США Меланія Трамп написала листа російському диктатору Володимиру Путіну. У ньому вона закликала захистити українських дітей, які були депортовані в Росію.

Таким чином, вона відкрила канал комунікації з главою Кремля для повернення дітей в Україну.

Зокрема, Москва надала першій леді США інформацію про українських дітей, яких уже вдалося повернути.

До слова, у вересні президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Україну з Росії вдалося повернути 1625 дітей.

