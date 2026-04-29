Украину просили не бить по нефти РФ из-за кризиса на Ближнем Востоке, - Зеленский

Позиция Украины относительно ударов по РФ

По его словам, партнеры просили Украину воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру России. Свои просьбы они аргументировали глобальными вызовами в энергетической сфере, которые возникли из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Однако Зеленский ответил отказом на такие обращения, поскольку Россия продолжает ежедневно атаковать украинские города и объекты критической инфраструктуры.

Перспективы "энергетического перемирия"

Президент отметил, что Украина теоретически готова рассмотреть вопрос прекращения взаимных ударов по энергетике, но пока никаких официальных предложений по этому поводу не было.

"Никто не предлагал нам энергетического прекращения огня. Мы открыты для этого, но если Россия нападет на нас, мы ответим любым образом", - подчеркнул Зеленский во время интервью.