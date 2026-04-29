Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україну просили не бити по нафті РФ через кризу на Близькому Сході, - Зеленський

21:20 29.04.2026 Ср
2 хв
Президент відповів на заклики Заходу припинити удари по РФ
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна продовжує завдавати ударів по російських енергооб'єктах, попри заклики міжнародних партнерів обмежити такі атаки через ситуацію на світових ринках.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави телеканалу Newsmax.

Читайте також: Зеленський назвав критичні втрати нафтових портів Росії від "далекобійних" санкцій України

Позиція України щодо ударів по РФ

За його словами, партнери просили Україну утриматися від атак на енергетичну інфраструктуру Росії. Свої прохання вони аргументували глобальними викликами в енергетичній сфері, які виникли через нестабільність на Близькому Сході.

Проте Зеленський відповів відмовою на такі звернення, оскільки Росія продовжує щоденно атакувати українські міста та об'єкти критичної інфраструктури.

Перспективи "енергетичного перемир'я"

Президент зазначив, що Україна теоретично готова розглянути питання припинення взаємних ударів по енергетиці, але поки жодних офіційних пропозицій щодо цього не було.

"Ніхто не пропонував нам енергетичного припинення вогню. Ми відкриті для цього, але якщо Росія нападе на нас, ми відповімо будь-яким чином", - підкреслив Зеленський під час інтерв'ю.

"Далекобійні" санкції України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно назвав критичні втрати нафтових портів Росії від "далекобійних" санкцій України. Зокрема, українські операції суттєво скорочують нафтовий експорт ворога.

Крім того, 28 квітня Сили оборони здійснили потрійний удар по ключовому НПЗ Росії в Туапсе. Через масштабну пожежу на нафтотерміналі місцева влада була змушена розпочати евакуацію населення.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Україна збільшила дальність ударів по РФ на 170%. Рекордним досягненням стало ураження Ухтинського НПЗ у 2026 році, що підтверджує зростаючі можливості українських безпілотників.

Більше по темі:
