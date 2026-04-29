Україну просили не бити по нафті РФ через кризу на Близькому Сході, - Зеленський

Позиція України щодо ударів по РФ

За його словами, партнери просили Україну утриматися від атак на енергетичну інфраструктуру Росії. Свої прохання вони аргументували глобальними викликами в енергетичній сфері, які виникли через нестабільність на Близькому Сході.

Проте Зеленський відповів відмовою на такі звернення, оскільки Росія продовжує щоденно атакувати українські міста та об'єкти критичної інфраструктури.

Перспективи "енергетичного перемир'я"

Президент зазначив, що Україна теоретично готова розглянути питання припинення взаємних ударів по енергетиці, але поки жодних офіційних пропозицій щодо цього не було.

"Ніхто не пропонував нам енергетичного припинення вогню. Ми відкриті для цього, але якщо Росія нападе на нас, ми відповімо будь-яким чином", - підкреслив Зеленський під час інтерв'ю.