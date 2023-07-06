В Украину вернули двух детей, которых депортировали россияне

Украина вернула домой двух детей - 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару. Их депортировали российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Сегодня возвращаем домой незаконно вывезенных в Россию украинских детей - 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару", - написал чиновник.

По его словам, их маму, боевого медика, освободили из российского плена в результате обмена в октябре 2022 года. Они с мужем ждали возвращения детей, которых незаконно вывезли в Россию.

Ермак подчеркнул, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в координации с уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом продолжают работать над возвращением украинских детей из России.

"Россия будет привлечена к ответственности за эти преступления", - отметил руководитель ОП.

Депортация украинских детей

Напомним, в ходе войны российские оккупанты уже неоднократно вывозили украинских детей в РФ. Их также депортируют и на территорию Беларуси.

Российские чиновники уже открыто признавали депортацию детей из Украины.

За такие преступления Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.