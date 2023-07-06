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В Україну повернули двох дітей, яких депортували росіяни

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Четвер 06 липня 2023 16:15
В Україну повернули двох дітей, яких депортували росіяни Фото: в Україну повернули двох дітей, яких депортували росіяни (t.me/ermaka2022)
Автор: Іван Носальський

Україна повернула додому двох дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару. Їх депортували російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Сьогодні повертаємо додому незаконно вивезених до Росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару", - написав чиновник.

За його словами, їхню маму, бойового медика, звільнили з російського полону в результаті обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком чекали на повернення дітей, яких незаконно вивезли до Росії.

Єрмак наголосив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем продовжують працювати над поверненням українських дітей з Росії.

"Росію буде притягнуто до відповідальності за ці злочини", - зазначив керівник ОП.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, під час війни російські окупанти вже неодноразово вивозили українських дітей до РФ. Їх також депортують на територію Білорусі.

Російські чиновники вже відкрито визнавали депортацію дітей з України.

За такі злочини Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

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