Украину с начала года покинули еще 100 тысяч беженцев: в каких странах ЕС их больше всего

Большинство беженцев покинули Украину еще после начала войны в 2022 году. Однако отток продолжается и сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины (март 2025) Минэкономики .

Как отмечаются в обзоре, по данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 17 апреля 2025 года было зафиксировано во всем мире 6,918 млн беженцев из Украины (6,358 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,56 млн беженцев за пределами Европы).

По сравнению с данными по состоянию на 16 декабря 2024 года количество беженцев в Европе выросло на 104 тысячи.

По данным ООН, больше всего украинцев в таких странах:

Германия - 1,443 млн человек,

Польша - 999,7 тысяч,

Чехия - 401,4 тысяч,

Великобритания - 254,0 тысяч,

Испания - 235,7 тысяч,

Италия - 171,0 тысяч,

Франция - 70,1 тысяч.

Кроме того, в России зафиксировано 1,2 млн беженцев (по состоянию на 30 июня 2022 года), в Беларуси - 44 тысяч беженцев (по состоянию на 31 марта 2025 года).

Портрет беженца

На основе опроса Агентством ООН по делам беженцев в отдельных странах Европы в период между октябрем 2024 года и апрелем 2025 года (6471 интервью, 99% респондентов граждане Украины, среди них 77% женщин, средний возраст респондентов - 44 года) была получена следующая информация об опрашиваемых мигрантах: