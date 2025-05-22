Украину с начала года покинули еще 100 тысяч беженцев: в каких странах ЕС их больше всего
Большинство беженцев покинули Украину еще после начала войны в 2022 году. Однако отток продолжается и сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины (март 2025) Минэкономики.
Как отмечаются в обзоре, по данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 17 апреля 2025 года было зафиксировано во всем мире 6,918 млн беженцев из Украины (6,358 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,56 млн беженцев за пределами Европы).
По сравнению с данными по состоянию на 16 декабря 2024 года количество беженцев в Европе выросло на 104 тысячи.
По данным ООН, больше всего украинцев в таких странах:
- Германия - 1,443 млн человек,
- Польша - 999,7 тысяч,
- Чехия - 401,4 тысяч,
- Великобритания - 254,0 тысяч,
- Испания - 235,7 тысяч,
- Италия - 171,0 тысяч,
- Франция - 70,1 тысяч.
Кроме того, в России зафиксировано 1,2 млн беженцев (по состоянию на 30 июня 2022 года), в Беларуси - 44 тысяч беженцев (по состоянию на 31 марта 2025 года).
Портрет беженца
На основе опроса Агентством ООН по делам беженцев в отдельных странах Европы в период между октябрем 2024 года и апрелем 2025 года (6471 интервью, 99% респондентов граждане Украины, среди них 77% женщин, средний возраст респондентов - 44 года) была получена следующая информация об опрашиваемых мигрантах:
- в возрасте 18-59 лет - 36% женщин, 17% мужчин;
- наибольшее количество выехало в I и II кварталах 2022 года (28% и 14% соответственно);
- до выезда из Украины - 52% трудоустроенных, трудоустроены в стране пребывания - 42%;
- до выезда из Украины - 5% безработных, безработные в стране пребывания - 16%.
Прогнозы по беженцам
По данным НБУ, в течение 2024 года отток мигрантов из Украины продолжался и в целом за год составил около 0,5 млн человек. Согласно ожиданиям НБУ, Украину в этом году покинут еще 200 тысяч человек.
НБУ ожидает начало их возвращения с 2026 года (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).
По данным Еврокомиссии, количество получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек в январе 2025 года. Предполагается, что количество останется стабильным в течение 2025 года, а затем снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.