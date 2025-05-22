Україну з початку року залишили ще 100 тисяч осіб: в яких країнах ЄС біженців найбільше

Більшість біженців залишили Україну ще після початку війни у 2022 році. Проте відтік продовжується і зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України (березень 2025) Мінекономіки .

Як зазначаються в огляді, за даними Агентства ООН у справах біженців станом на 17 квітня 2025 було зафіксовано в усьому світі 6,918 млн біженців з України (6,358 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,56 млн біженців за межами Європи).

У порівнянні з даними станом на 16 грудня 2024 року кількість біженців в Європі зросла на 104 тисячі.

За даними ООН, найбільше українців в таких країнах:

Німеччина - 1,443 млн осіб,

Польща - 999,7 тисяч,

Чехія - 401,4 тисяч,

Велика Британія - 254,0 тисяч,

Іспанія - 235,7 тисяч,

Італія - 171,0 тисяч,

Франція - 70,1 тисяч.

Крім того, на Росії зафіксовано 1,2 млн біженців (станом на 30 червня 2022 року), в Білорусі - 44 тисяч біженців (станом на 31 березня 2025 року).

Портрет біженця

На основі опитування Агентством ООН у справах біженців в окремих країнах Європи в період між жовтнем 2024 року та квітнем 2025 року (6471 інтерв’ю, 99% респондентів громадяни України, серед них 77% жінок, середній вік респондентів - 44 роки) була отримана така інформація щодо опитуваних мігрантів: