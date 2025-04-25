Украину в этом году покинут еще 200 тысяч человек: сколько продлится миграция

Украину в этом году покинут еще 200 тысяч человек. Постепенное возвращение мигрантов ожидается только после существенного снижения рисков безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (апрель 2025 года).

"Негативные миграционные тенденции сохраняются, ведь несмотря на начало переговоров о потенциальном перемирии, их результат не определен, тогда как продолжается увеличение обстрелов всей территории Украины и терактов против гражданского населения", - говорится в отчете.

Как отметили в НБУ, намерения стран-реципиентов по изменению или отмене правового статуса временной защиты украинских мигрантов после достижения мира пока окончательно не определены. Поэтому ожидается, что чистая внешняя миграция будет продолжаться, пока сохраняются высокие риски безопасности.

Постепенное возвращение

Предположения прогноза остаются неизменными: дальнейший чистый отток внешних мигрантов в 2025 году (около 0,2 млн человек) и начало их возвращения с 2026 года (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).

"Возвращение мигрантов будет происходить постепенно, поэтому дефицит рабочей силы будет сохраняться на прогнозном горизонте. Это будет стимулировать дальнейшее увеличение зарплат темпами выше, чем рост производительности, что будет повышать инфляционное давление. Также это в дальнейшем будет сдерживать восстановление экономики из-за недостатка рабочей силы", - говорится в обзоре.

Украинцы за рубежом

Как отметили в НБУ, различные опросы свидетельствуют о все большей адаптации украинцев за рубежом. Все большая часть из них работает и обеспечивает своим семьям уровень жизни, сравнимый с тем, что был у них в Украине до полномасштабного вторжения. Успешная адаптация на новом месте уменьшает долю тех, кто хочет вернуться и увеличивает вероятность воссоединения семей за рубежом, а не в Украине.

Возможное осложнение ситуации с безопасностью, возобновление перебоев энергоснабжения и активная политика правительств стран-реципиентов по удержанию украинцев являются негативными рисками для прогноза миграции. В случае их реализации можно ожидать дальнейшее сокращение внутреннего потребительского спроса и усиление нехватки работников. Ситуация на рынке труда усложнится, а негативные последствия для инфляции и ВВП будут более ощутимыми.

"Однако есть и положительные риски: по опросам, высокие доходы и наличие жилья в Украине стимулируют людей оставаться. Следовательно, рост экономики и усилия правительства по восстановлению потерь жилья и инфраструктуры будут стимулировать украинцев возвращаться быстрее и/или в дальнейшем оставаться в Украине", - говорится в прогнозе.