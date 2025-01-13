Украину за год покинули почти 400 тысяч человек: какие страны Европы наиболее привлекательны
По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 декабря 2024 года было зафиксировано во всем мире 6,814 млн беженцев из Украины. Из них 6,254 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,56 млн беженцев за пределами Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины Минэкономики.
Таким образом, за неполный год количество беженцев выросло на 370 человек.
По данным ООН, больше всего украинцев в таких странах:
- Германия - 1,235 млн человек,
- Польша - 985,1 тысяч,
- Чехия - 380,4 тысяч,
- Великобритания - 253,5 тысяч,
- Испания - 217,0 тысяч,
- Италия - 171,5 тысяч,
- Франция - 64,6 тысяч.
На основе опроса Агентством ООН по делам беженцев в отдельных странах Европы в период между октябрем 2024 года и декабрем 2024 года (3 416 интервью, 99% респондентов граждане Украины, среди них 78% женщин, средний возраст респондентов - 44 года) была получена следующая информация по опрашиваемым мигрантам:
- в возрасте 18-59 лет - 36% женщин, 17% мужчин;
- наибольшее количество выехало в I и II кварталах 2022 года (31% и 14% соответственно);
- до выезда из Украины - 52% трудоустроенных, трудоустроены в стране пребывания - 44%;
- до выезда из Украины - 5% безработных, безработные в стране пребывания - 15%.
Миграция в 2023-2024 годах
Напомним, в течение 2023 года количество беженцев из Украины увеличилось примерно на 200 тысяч человек.
В первом полугодии 2024 года количество мигрантов за рубежом выросло почти на 240 тысяч - до 6,58 млн человек. Количество украинских мигрантов в течение ІІІ квартала выросло почти на 200 тысяч, рост продолжался и в начале IV квартала - до почти 6,8 млн человек по состоянию на середину октября 2024 года.
Как отметили в НБУ, длительная война и значительный дефицит электроэнергии будут обусловливать продолжение внешней миграции. НБУ ожидал, что Украину в 2024 году покинут 500 тысяч человек.