Россия атаковала Украину "Искандером" и более сотней дронов. Сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 13 марта устроили комбинированную атаку по Украине в ночь на 13 марта. ПВО работала в 11 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

К тому же 38 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 74 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - рассказали военные.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В ночь на 13 марта противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области и 117 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Черниговская, Одесская области и Запорожье.

В частности, на Киев россияне направили 18 дронов, 12 из которых удалось сбить ПВО. Тревога в столице длилась больше трех часов.

Также россияне ударили дронами по Днепропетровской области в ночь на 13 марта. Железнодорожникам пришлось внести изменения в движение нескольких поездов региона, есть пострадавшие.

Кроме того, часть Херсона осталась без света из-за массированного обстрела. Были частично обесточены шесть районов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.