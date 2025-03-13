Обстрел Днепропетровской области: есть пострадавшие, изменилось движение поездов

Россияне ударили дронами по Днепропетровской области в ночь на 13 марта. Железнодорожникам пришлось внести изменения в движение нескольких поездов региона, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, УЗ.

Как отметили в компании, резервные тепловозы в регионе уже готовятся подхватывать при необходимости поезда, все задержки оперативно можно смотреть по ссылке .

"Из-за утренних вражеских атак на энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области будут наблюдаться изменения в движении нескольких поездов", - говорится в сообщении УЗ .

"Это женщины 52, 56 и 82 лет. Все госпитализированы. Состояние врачи оценивают как средней тяжести", - рассказал Лысак.

Обстрелы Днепропетровской области

Оккупанты нанесли удары дронами по ряду городов Днепропетровской области 13 марта. Целями вражеской атаки стали, в частности, объекты критической инфраструктуры. На местах обстрелов начались пожары.

Кроме того, российская армия атаковала город Днепр вечером 11 марта. Утром 12 марта спасатели продолжали тушить один из пожаров, один человек был ранен.

Также россияне атаковали и Кривой Рог, попав по одному из отелей. 15 человек были ранены. В момент атаки в отеле находились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США и Британии.

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