Климатический прогноз-2025. "Накроет" ли Землю очередная волна жары и чего ждать украинцам

Исследование изменений климата помогает не только лучше понимать процессы, которые происходят в атмосфере, океанах и экосистемах нашей планеты, но и разрабатывать актуальные стратегии адаптации к ним.

РБК-Украина рассказывает, какими могут быть глобальные температуры в 2025 году и чего ждать в новом году украинцам.

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Глобальный климатический прогноз на 2025 год

Согласно прогнозу национальной метеорологической службы Великобритании Met Office, 2025 год по глобальной средней температуре может стать одним из трех самых теплых за всю историю наблюдений (вслед за 2023 и 2024 годами).

"Интересно, что предполагаемые теплые глобальные температуры 2025 года будут иметь место несмотря на то, что тропическая часть Тихого океана движется к фазе Ла-Нинья, которая приводит к несколько более прохладным условиям", - отметил профессор Адам Скейф (глава команды экспертов Met Office, которые работали над прогнозом).

Ученые уточнили, что в 2025 году средняя глобальная температура может быть на 1,29°C - 1,53°C (со средним показателем в 1,41°C) выше средней температуры доиндустриального периода (1850-1900 годов).

Глобальные средние температуры поверхности в разные годы (инфографика: metoffice.gov.uk)

Между тем во Всемирной метеорологической организации (World Meteorological Organization или WMO) напомнили, что 2024 год стал ныне самым теплым годом за всю историю наблюдений и завершил десятилетие беспрецедентной жары - следствия человеческой деятельности.

По словам ученых, изменение климата зависит, в частности, от выбросов в атмосферу и уровня парниковых газов, который продолжает рекордно расти.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем послании отметил, что такая ситуация - "изменение климата в реальном времени".

"Мы должны уйти с этого пути к руине. И мы должны не терять времени. В 2025 году государства должны направить мир на более безопасный путь, резко сократив выбросы и поддерживая переход к возобновляемой энергетике в будущем", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь WMO Селесте Сауло отметила, что "каждая доля градуса потепления имеет значение и увеличивает климатические экстремальные явления, влияние и риски".

"Температура - лишь часть картины. Изменения климата происходят на наших глазах почти ежедневно в форме увеличения количества и влияния экстремальных погодных явлений", - объяснила она.

В 2025 году, по ее словам, особое внимание ученых будет уделено криосфере - замерзшим частям Земли (морскому льду, ледяным покровам, мерзлой земле и т.д.).

Какими могут быть погодные условия в Украине

По словам первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Елены Крамаренко, в Украине на фоне глобального потепления фиксируют обмеление рек, аномально теплые зимы и засушливое лето.

Усиливает климатические изменения и выбросы парниковых газов также полномасштабное вторжение РФ (военные действия на территории страны).

"И это требует международной реакции. В течение только одного года войны выбросы достигли уровня, который превышает годовые показатели некоторых стран", - рассказала она в интервью РБК-Украина.

Тем временем кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух в интервью РБК-Украина объяснила, что температура воздуха является важным индикатором изменения состояния всей климатической системы: атмосферы, гидросферы, криосферы, литосферы и в конце концов, биосферы (включая человека и его деятельность).

"В течение последних полвека рост температуры воздуха был самым интенсивным за 2000 лет... Именно деятельность человека является причиной этих изменений", - отметила она.

По словам эксперта, основными факторами, влияющими на формирование климата в определенном регионе, являются солнечная радиация, атмосферная циркуляция и подстилающая поверхность. В последнее время к ним присоединился также антропогенный фактор (связанный с любой деятельностью человека).

"Рассматривать климат на локальном уровне не только уместно, но и необходимо, поскольку это позволяет выявить особенности, характерные только для этого региона, и учесть их при адаптации к изменению климата", - объяснила эксперт.

В комментарии для РБК-Украина Вера Балабух рассказала, что точный климатический прогноз для украинцев на 2025 год пока что дать нельзя.

"При существующих современных методах долгосрочных прогнозов погоды, можно лишь сказать о том, будет ли температура воздуха и количество осадков за месяц выше/ниже климатической нормы", - объяснила кандидат наук.

Она сообщила, что согласно имеющимся на конец 2024 года данным, в Украине "ожидается, что средняя за месяц температура воздуха будет выше нормы".

"О том, какими будут максимальные значения температуры воздуха, то есть будет ли такая жара, как в прошлом году, сейчас сказать еще нельзя", - добавила эксперт.

В то же время она уточнила: "тенденции свидетельствуют о том, что количество волн сильной и чрезвычайной жары в Украине растет".

Кроме того, увеличиваются продолжительность и интенсивность этих волн.

"Поэтому вероятность того, что и в 2025 году в Украине будет наблюдаться жаркая погода, сохраняется", - отметила климатолог.

Она добавила, что вероятен также и дефицит осадков - особенно в феврале и в марте 2025 года.

"Такие расчеты сейчас есть только на первую половину 2025 года. О том, какой будет второе полугодие, пока информации нет", - подытожила Балабух.