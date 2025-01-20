Почему в Украине зима без морозов и чем опасен дефицит снега: что говорят в Минприроды

Глобальное потепление существенно влияет на изменение климата. В Украине в последние годы фиксируют существенный дефицит снега - стабильный покров формируется редко и держится недолго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Facebook.

Содержание

Почему зимы в Украине существенно изменились

В Минприроды рассказали, что 19 января отмечался День снега - праздник, который основали любители зимних видов спорта.

"Но в последние десятилетия зимние развлечения стали труднодоступными, ведь снег теперь - в дефиците. И дело не только в том, что негде кататься на лыжах или санках. Снежный покров имеет огромное значение для всех экосистем", - отметили в ведомстве.

Украинцам напомнили, что зимы последних лет в Украине значительно изменились.

"Если раньше зима была сезоном морозов и метелей, то сейчас погода часто напоминает позднюю осень или раннюю весну. Теплая погода, отсутствие длительных морозов и температурные рекорды стали привычным явлением. Главная причина - глобальное потепление", - отметили в министерстве.

Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская рассказала, что Украина входит в регионы планеты, где в течение последнего десятилетия рост температуры происходил самыми высокими темпами.

"За последние 60 лет повышение средней температуры на нашей территории происходило почти в 2,5 раза быстрее, чем в целом в мире", - подчеркнула она.

Эксперт добавила, что Украина опережает даже Европу.

"Скорость роста средней годовой температуры в Украине в 1961-2023 годах составляла 0,41 градуса за десять лет, а в Европе - 0,34 градуса", - уточнила она и добавила, что основное потепление отмечается прежде всего в зимний период.

Когда начинается климатическая зима

Краковская рассказала, что климатическая зима в Украине начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 0°C и стабильно держится на этом уровне.

"Еще четверть века назад она наступала практически по календарю. А теперь, из-за глобального потепления, зимы, можно сказать, нет", - отметила ученый.

Она добавила, что, согласно данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве климатическая зима не фиксировалась в течение последних трех лет: 2022, 2023 и 2024.

"В эти годы средняя температура воздуха за зимний период была выше 0 градусов по Цельсию", - уточнила климатолог.

По ее словам, сейчас для Украины характерны колебания температуры в зимний период: от +5 до -5 градусов.

"Правда, на фоне достаточно высокой температуры могут случаться кратковременные волны экстремальных морозов или аномально сильные метели, которые парализуют инфраструктуру - и это тоже проявления изменения климата", - добавила специалист.

Она отметила, что из-за глобального потепления климат стал "расшатанным" и непредсказуемым, а отклонения от норм значительно увеличиваются.

"То есть на фоне бесснежной зимы могут случаться аномальные погодные явления, когда теплая плюсовая температура за несколько дней сменяется кратковременными, но очень сильными морозами, которые прорываются к нам из Арктики", - объяснила ученый.

Чем и для кого опасен дефицит снега

Исходя из погодных условий последних лет, стабильный снежный покров в Украине формируется редко и держится недолго.

Однако снежная подушка играет огромное значение во многих экосистемах.

Прежде всего, снег является важным источником влаги в почве. Его отсутствие приводит к уменьшению запасов воды, что негативно влияет на рост растений и урожайность сельскохозяйственных культур. Снег также пополняет подземные водоносные слои.

Кроме того, снег защищает растения от морозов. Если наступает сильное похолодание, а снега нет, это может привести к промерзанию почвы и повреждению корневой системы растений.

Это касается как сельскохозяйственных культур, так и дикорастущих растений. Так, например, в Карпатах дефицит снега может негативно повлиять на еловые леса, которые являются важной частью экосистемы региона.

По словам экспертов, снежная подушка имеет также огромное значение для животных нашего региона.

"Многие виды животных, птиц и насекомых используют его как укрытие. Например, зайцы эволюционно маскируются от хищников в белый цвет, а теперь отсутствие снега делает их более уязвимыми", - пояснили в Минприроды.

Между тем животные, которые впадают в зимнюю спячку, из-за теплой погоды и отсутствия снежного одеяла имеют проблемы со сном (не высыпаются, например, барсуки, медведи, ежи и т.д.).

Украинцам напомнили также, что снежный покров предотвращает эрозию почвы, удерживая ее от выветривания и вымывания. А вот отсутствие снега усиливает эрозионные процессы, что негативно влияет на плодородие почв.

Также теплая зима приводит к тому, что снег тает быстро и неравномерно, что увеличивает риск паводков весной.

Наконец дефицит снега негативно влияет на различные отрасли экономики Украины.

"В частности, снижается урожайность многих сельскохозяйственных культур. Ведь без снега растения часто вымерзают, а в почве не хватает влаги. Страдает зимний туризм, который является важным источником дохода для горных регионов", - объяснили в министерстве.

Следовательно, снег имеет огромное значение. Поэтому необходимо беречь климат - хотя бы для того, чтобы быть зимой со снегом.