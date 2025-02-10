Украину "накрыли" морозы. Как долго будет царить зима и стоит ли ждать снега

На погоду в Украине влияет сейчас мощный антициклон. Холоднее всего при этом в Карпатах.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Как долго будут морозы и стоит ли ждать снега

По словам эксперта, на морозную и в основном ясную погоду (или же с прояснениями), которая держится сейчас в Украине, влияет мощный антициклон - поле высокого давления.

"Он как раз обеспечивает нам такую малооблачную погоду. И, соответственно, когда у нас ясно, меньше облаков, и плюс в придачу зашел холодный арктический воздух, то, конечно, и температурные показатели (зимой при антициклоне) ниже", - объяснила Птуха.

Она сообщила, что морозы в Украине продержатся в течение всей текущей недели. И даже в начале следующей недели "каких-то сильных изменений именно по температуре" синоптики не ожидают.

Ночная температура воздуха в большинстве регионов может быть в пределах 6-12 градусов ниже нуля. В Карпатах - даже до минус 15 градусов по Цельсию.

Дневные максимумы для большинства областей прогнозируют на уровне чуть ниже нуля градусов.

"Морозы остаются. В большинстве областей - от 0 до 6 градусов мороза. Несколько выше температуры на западе и юге страны. Там - от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. И на Закарпатье пока теплее всего. Там +3+8 градусов", - рассказала синоптик.

В то же время с пятницы, 14 февраля, с севера будет поступать атмосферный фронт, который может изменить ситуацию с осадками в Украине.

"Он в течение пятницы-субботы (14-15 февраля, - Ред.) добавит немного снега. Преимущественно это будет небольшой снег. Сначала, в пятницу, это - север и запад Украины. А в субботу - в большинстве регионов ожидаем небольшой снег", - сообщила представительница УкрГМЦ.

При этом каких-либо интенсивных осадков, или снегопадов, эксперты пока не прогнозируют.

"Но, скажем так, немного белых красок в пейзажах... Где-то до 4-5 сантиметров местами может образоваться снежный покров", - подытожила Птуха.