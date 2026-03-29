Апрель придет с дождями: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

На следующей неделе в Украине будет дождливо, однако температура будет держаться на уровне 8-22 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 30 марта, во всех регионах Украины будет облачно, ожидается дождь. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +18 до +18 градусов;

в восточных областях - от +16 до +20 градусов;

в центральных областях - от +15 до +18 градусов;

в южных областях - от +16 до +19 градусов;

в западных областях - от +12 до +15 градусов.

Во вторник, 31 марта, также прогнозируется облачность и дожди.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +9 до +14 градусов;

в восточных областях - от +13 до +18 градусов;

в центральных областях - от +9 до +14 градусов;

в южных областях - от +12 до +18 градусов;

в западных областях - от +8 до +12 градусов.

В среду, 1 апреля, в Украине снова ожидаются дожди. На севере, востоке и в центре возможны грозы.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +8 до +15 градусов;

в восточных областях - от +13 до +19 градусов;

в центральных областях - от +8 до +14 градусов;

в южных областях - от +11 до +14 градусов;

в западных областях - от +6 до +10 градусов.

В четверг, 2 апреля, погода существенно не изменится, дожди ожидаются по всей Украине.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +8 до +13 градусов;

в восточных областях - от +11 до +17 градусов;

в центральных областях - от +8 до +14 градусов;

в южных областях - от +11 до +13 градусов;

в западных областях - от +6 до +12 градусов.

Пятница, 3 апреля, будет более теплой и солнечной. Небольшие дожди прогнозируются только на западе и юге.

Столбики термометров днем покажут: