Украину накроют дожди, но ненадолго: какую погоду ждать завтра и когда вернется тепло
Погода в Украине 27 августа будет с кратковременными дождями и местами с грозами в большинстве областей. Однако позже осадки начнут "смещаться", а температура воздуха в отдельных регионах - расти.
Подробнее о прогнозе на завтра и дальнейших синоптических изменениях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Кратковременные дожди: 27 августа осадки вероятны в большинстве областей Украины (кроме северной части), местами возможны грозы.
- Температурные колебания: ночью по стране ожидается +8...+13°С (на юге и юго-востоке до +19°С), а днем воздух будет прогреваться до +21...+26°С.
- Изменение погоды: 28 августа дожди "сместятся" на юг и юго-восток, а 29 августа - на запад страны (местами с порывами ветра до 15-20 м/с).
- Где и когда может быть жарко: 29 августа на Закарпатье и юге Украины температура воздуха днем может подниматься до +31°С.
- Столичный регион: в Киеве и области 27 августа ожидается переменная облачность без осадков, ночью +11...+13°С (по области +8...+13°С), а днем +23...+25°С (по области +21...+26°С).
- Потепление в Киеве: после 29 августа средняя температура воздуха в столице несколько повысится (уже 31 августа ночью может быть около +18°С, днем +29°С).
Чего ждать от погоды в Украине завтра
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 27 августа ожидается с переменной облачностью.
Кратковременные дожди, а местами - также и грозы, вероятные в большинстве областей Украины (кроме северной части).
Ветер прогнозируют преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в среднем по Украине +8...+13°С;
- на юге и юго-востоке страны +14...+19°С.
Между тем днем столбики термометров могут подниматься до +21...+26°С.
Прогноз погоды по Украине на 27 августа (инфографика: РБК-Украина)
Как может меняться погода позже
Позже (исходя из прогноза УкрГМЦ на 27-29 августа), осадки в Украине будут "смещаться":
- 28 августа кратковременные дожди и грозы прогнозируют на юге и юго-востоке;
- 29 августа - на западе страны.
На остальной территории Украины - без осадков.
Ветер при этом ожидается северо-восточный - с переходом на юго-восточный (7-12 м/с).
Днем местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с:
- 28 августа - на юге;
- 29 августа - на западе Украины.
На несколько градусов может измениться и температура воздуха:
- ночью по Украине +8...+15°С;
- ночью в южной части +13...+19°С;
- днем - около +21...+28°С.
В субботу, 29 августа, столбики термометров могут подниматься до +31°С:
- на Закарпатье;
- на юге страны.
Что прогнозируют по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода в течение четверга, 27 августа, по данным УкрГМЦ, ожидается с переменной облачностью и без осадков.
Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве +11...+13°С;
- по области +8...+13°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +23...+25°С;
- по области +21...+26°С.
28 августа, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать в среднем около +15°С ночью и +22°С днем.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
29 августа ночь останется на уровне +15°С, а днем может быть уже около +25°С.
30 августа ночь прогнозируют предварительно несколько теплее - около +18°С, днем - снова около +25°С.
Последний день лета, 31 августа, может быть еще теплее. Ночью +18°С, днем +29°С.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, украинцам объяснили, каким может быть сентябрь в Украине.
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