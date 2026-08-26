Украину накроют дожди, но ненадолго: какую погоду ждать завтра и когда вернется тепло

Погода в Украине 27 августа будет с кратковременными дождями и местами с грозами в большинстве областей. Однако позже осадки начнут "смещаться", а температура воздуха в отдельных регионах - расти.

Подробнее о прогнозе на завтра и дальнейших синоптических изменениях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Кратковременные дожди : 27 августа осадки вероятны в большинстве областей Украины (кроме северной части), местами возможны грозы.

: 27 августа осадки вероятны в большинстве областей Украины (кроме северной части), местами возможны грозы. Температурные колебания : ночью по стране ожидается +8...+13°С (на юге и юго-востоке до +19°С), а днем воздух будет прогреваться до +21...+26°С.

: ночью по стране ожидается +8...+13°С (на юге и юго-востоке до +19°С), а днем воздух будет прогреваться до +21...+26°С. Изменение погоды : 28 августа дожди "сместятся" на юг и юго-восток, а 29 августа - на запад страны (местами с порывами ветра до 15-20 м/с).

: 28 августа дожди "сместятся" на юг и юго-восток, а 29 августа - на запад страны (местами с порывами ветра до 15-20 м/с). Где и когда может быть жарко : 29 августа на Закарпатье и юге Украины температура воздуха днем может подниматься до +31°С.

: 29 августа на Закарпатье и юге Украины температура воздуха днем может подниматься до +31°С. Столичный регион : в Киеве и области 27 августа ожидается переменная облачность без осадков, ночью +11...+13°С (по области +8...+13°С), а днем +23...+25°С (по области +21...+26°С).

: в Киеве и области 27 августа ожидается переменная облачность без осадков, ночью +11...+13°С (по области +8...+13°С), а днем +23...+25°С (по области +21...+26°С). Потепление в Киеве: после 29 августа средняя температура воздуха в столице несколько повысится (уже 31 августа ночью может быть около +18°С, днем +29°С).

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 27 августа ожидается с переменной облачностью.

Кратковременные дожди, а местами - также и грозы, вероятные в большинстве областей Украины (кроме северной части).

Ветер прогнозируют преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

в среднем по Украине +8...+13°С;

на юге и юго-востоке страны +14...+19°С.

Между тем днем столбики термометров могут подниматься до +21...+26°С.

Прогноз погоды по Украине на 27 августа (инфографика: РБК-Украина)

Как может меняться погода позже

Позже (исходя из прогноза УкрГМЦ на 27-29 августа), осадки в Украине будут "смещаться":

28 августа кратковременные дожди и грозы прогнозируют на юге и юго-востоке;

кратковременные дожди и грозы прогнозируют на юге и юго-востоке; 29 августа - на западе страны.

На остальной территории Украины - без осадков.

Ветер при этом ожидается северо-восточный - с переходом на юго-восточный (7-12 м/с).

Днем местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с:

28 августа - на юге;

29 августа - на западе Украины.

На несколько градусов может измениться и температура воздуха:

ночью по Украине +8...+15°С;

ночью в южной части +13...+19°С;

днем - около +21...+28°С.

В субботу, 29 августа, столбики термометров могут подниматься до +31°С:

на Закарпатье;

на юге страны.

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Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение четверга, 27 августа, по данным УкрГМЦ, ожидается с переменной облачностью и без осадков.

Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

в Киеве +11...+13°С;

по области +8...+13°С.

Температура воздуха днем:

в Киеве +23...+25°С;

по области +21...+26°С.

28 августа, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать в среднем около +15°С ночью и +22°С днем.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

29 августа ночь останется на уровне +15°С, а днем может быть уже около +25°С.

30 августа ночь прогнозируют предварительно несколько теплее - около +18°С, днем - снова около +25°С.

Последний день лета, 31 августа, может быть еще теплее. Ночью +18°С, днем +29°С.