Украину накрывают климатические катаклизмы: почему стихийные явления становятся нормой

Воскресенье 05 октября 2025 10:50
Украину накрывают климатические катаклизмы: почему стихийные явления становятся нормой Фото: В Украине стали чаще происходить стихийные явления (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Мир все чаще сталкивается с экстремальными погодными явлениями - наводнениями, засухами, градом и бурями. Украина не является исключением: за последнее десятилетие количество стихийных явлений значительно возросло.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института и Национального антарктического научного центра, участница четырех экспедиций на станцию "Академик Вернадский" Анастасия Чигарева.

Экстремальные осадки и засухи

По словам Чигаревой, в Украине уже наблюдается увеличение количества аномальных погодных явлений. Так, недавно в Одессе за одни сутки выпала почти двухмесячная норма осадков - 94 мм дождя, что составляет 224% месячной нормы.

"За последние 10 лет в Одессе зафиксировано 14 случаев сильных дождей, тогда как раньше таких было всего 2-3 за десятилетие", - отмечает ученая.

На востоке страны, наоборот, усиливаются засухи. Один месяц может быть дождливым, а потом - несколько месяцев без осадков. Также чаще фиксируются крупные грады, пылевые бури и ливни, которые парализуют города.

Какие регионы наиболее уязвимы

"В Киеве из-за сплошной застройки усиливается эффект жары, а канализационная система не справляется с большими объемами воды. Это приводит к затоплениям, как мы видели в этом году в Одессе", - объясняет Чигарева.

Зато в южных и восточных областях главная проблема - засушливость, которая становится критической для сельского хозяйства.

Грозят ли Украине морозы

По наблюдениям климатологов, экстремальные морозы в Украине маловероятны.

"Вероятность сильных морозов уменьшается, потому что планета в целом нагревается. Заливы холодного воздуха становятся реже, а вот теплые волны - чаще", - отмечает Чигарева.

Климатические сдвиги

За последние десятилетия климат южных регионов Украины постепенно "сдвигается" на север.

"Несколько лет назад средняя зимняя температура во Львове была такой же, как когда-то в Крыму. Зима становится короче, а теплые сезоны длятся дольше", - говорит ученая.

Однако это не только преимущество. Из-за теплого климата на севере появляются новые вредители, а в Черном море - инвазивные виды из Красного моря, в частности ядовитая рыба тетраодон серебристый.

"Это яркий сигнал того, насколько потеплело Черное море - если тропическим видам у нас уже комфортно", - заключает Чигарева.

Напомним, в Одессе 30 сентября ливень вызвал масштабные подтопления и гибель 10 человек - и такие катастрофы могут повторяться в других городах Украины. Климатолог Вера Балабух объяснила, что из-за глобального потепления интенсивность и частота сильных осадков растут: чем выше температура, тем больше влаги накапливается в атмосфере.

Ученая отметила, что Украине нужно срочно адаптировать городскую инфраструктуру, улучшить ливневые системы и определить зоны риска затоплений.

Погода в Украине Погода Климатолог
