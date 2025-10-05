Україну накривають кліматичні катаклізми: чому стихійні явища стають нормою
Світ дедалі частіше стикається з екстремальними погодними явищами - повенями, посухами, градом і бурями. Україна не є винятком: за останнє десятиліття кількість стихійних явищ значно зросла.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла старша наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту та Національного антарктичного наукового центру, учасниця чотирьох експедицій на станцію "Академік Вернадський" Анастасія Чигарева.
Екстремальні опади і посухи
За словами Чигаревої, в Україні вже спостерігається збільшення кількості аномальних погодних явищ. Так, нещодавно в Одесі за одну добу випала майже двомісячна норма опадів - 94 мм дощу, що становить 224% місячної норми.
"За останні 10 років в Одесі зафіксовано 14 випадків сильних дощів, тоді як раніше таких було лише 2-3 за десятиліття", - зазначає науковиця.
На сході країни, навпаки, посилюються посухи. Один місяць може бути дощовим, а потім - кілька місяців без опадів. Також частіше фіксуються великі гради, пилові бурі та зливи, які паралізують міста.
Які регіони найбільш вразливі
"У Києві через суцільну забудову посилюється ефект спеки, а каналізаційна система не справляється з великими об’ємами води. Це призводить до затоплень, як ми бачили цього року в Одесі", - пояснює Чигарева.
Натомість у південних і східних областях головна проблема - посушливість, яка стає критичною для сільського господарства.
Чи загрожують Україні морози
За спостереженнями кліматологів, екстремальні морози в Україні малоймовірні.
"Ймовірність сильних морозів зменшується, бо планета загалом нагрівається. Затоки холодного повітря стають рідшими, а от теплі хвилі - частішими", - зазначає Чигарева.
Кліматичні зсуви
За останні десятиліття клімат південних регіонів України поступово "зсувається" на північ.
"Кілька років тому середня зимова температура у Львові була такою ж, як колись у Криму. Зима стає коротшою, а теплі сезони тривають довше", - говорить науковиця.
Однак це не лише перевага. Через тепліший клімат на півночі з’являються нові шкідники, а в Чорному морі - інвазивні види з Червоного моря, зокрема отруйна риба тетраодон сріблястий.
"Це яскравий сигнал того, наскільки потепліло Чорне море - якщо тропічним видам у нас уже комфортно", - підсумовує Чигарева.
Нагадаємо, в Одесі 30 вересня злива спричинила масштабні підтоплення й загибель 10 людей - і такі катастрофи можуть повторюватися в інших містах України. Кліматолог Віра Балабух пояснила, що через глобальне потепління інтенсивність та частота сильних опадів зростають: чим вища температура, тим більше вологи накопичується в атмосфері.
Науковиця наголосила, що Україні потрібно терміново адаптувати міську інфраструктуру, покращити зливові системи й визначити зони ризику затоплень.