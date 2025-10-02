ua en ru
Ливень в Одессе фактически полностью затопил город, - ГСЧС

Четверг 02 октября 2025 09:55
Ливень в Одессе фактически полностью затопил город, - ГСЧС Фото: ливень в Одессе фактически полностью затопил город (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Ливень 30 сентября фактически полностью затопил Одессу, в городе невозможно было проехать, при этом дождь не переставал лить.

Об этом заявила спикер ГСЧС в Одесской области Марина Аверина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Мы Украина".

Пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области сообщила, что местами из-за непогоды воды было по грудь - в автобусах, частных домах и офисных зданиях, именно с таких участков спасали людей.

"Мы доставали людей из 7 автобусов, один из которых был международный. Проблема была велика, что некоторые люди не хотели покидать свои затопленные авто, но вода продолжала подниматься и фактически накрывала эти машины. Тогда они уже в панике звонили и просили их достать", - добавила спикер ГСЧС.

Трагедия в Одессе

Напомним, что 30 сентября от масштабного ливня затопило Одессу. Из-за непогоды там был объявлен красный уровень опасности. Также был остановлен общественный транспорт, а школы и садики были переведены на дистанционное обучение.

Позже в ГСЧС показали фото последствий и рассказали о погибших в городе. Известно, что в Одессе погибли девять человек, среди которых - целая семья. Также одна из жертв - работница "Укрзализныци".

Президент Владимир Зеленский поручил провести в Одессе масштабную проверку после ливня, который привел к потопу и гибели людей.

Все о последствиях ливня - читайте в материале РБК-Украина.

