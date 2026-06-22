Украину накрывает холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды 23 июня

К Украине приближается холодный атмосферный фронт, который ощутимо увеличит количество осадков. Местами вероятны опасные грозы, шквалы и даже град, но температура останется по-настоящему летней.
Подробнее об особенностях погоды в ближайшее время и в течение вторника - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Метеоролог и синоптик Наталка Диденко в своем Facebook рассказала, что уже сейчас к нам приближается холодный атмосферный фронт.
В течение вторника, 23 июня, он будет проходить "через Украину".
"Поэтому в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможны шквалы", - сообщила эксперт.
Специалисты Украинского гидрометеорологического центра уточнили, что атмосферный фронт будет медленно перемещаться через территорию нашей страны:
Отмечается, что этот фронт:
Осадки, по словам синоптиков, будут "пестрыми" - по своему распределению по датам, территории и интенсивности.
Тем временем температуру воздуха в УкрГМЦ прогнозируют по-летнему теплую. Речь идет про "приятно теплые ночи и жаркие дни" в большинстве областей.
Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления вероятны уже в ближайшее время и сохранятся до конца суток 22 июня:
Речь идет о грозах, а в отдельных районах - о граде и шквалах 15-20 м/с.
"I уровень опасности, желтый", - сообщили специалисты.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
В ближайшую ночь погода по Украине ожидается преимущественно без осадков. В северной части - местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер - преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с
Однако уже днем 23 июня вероятны опасные метеорологические явления - грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с:
В целом кратковременные дожди прогнозируются во многих областях (кроме севера и северо-восточной части страны).
На Закарпатье и Прикарпатье - местами значительные дожди.
Температура воздуха 23 июня ожидается такая:
Тем временем несколько свежее - около +23...+28°С - будет:
По территории города Киева и Киевской области в ближайшее время и до конца суток 22 июня также вероятны опасные метеорологические явления.
Речь идет о грозах, а в отдельных районах - о граде и шквалах 15-20 м/с.
В течение 23 июня в столичном регионе ожидается переменная облачность:
Ветер - преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в субботу днем:
Напомним, ранее в УкрГМЦ объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, украинцам рассказали, каким может быть июнь в целом.
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