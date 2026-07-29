Украину накрывает антициклон: чего ждать от погоды завтра и когда ударит жара до +37
На погоду в Украине в ближайшее время будет влиять антициклон. Уже завтра воздух местами ощутимо прогреется, тогда как позже столбики термометров в отдельных областях могут достигать жарких +37°С.
Подробнее о прогнозе на четверг, 30 июля, и синоптической ситуации в Украине до 1 августа включительно, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Осадки отступают: 30 июля в Украине будет царить антициклон, поэтому дождей синоптики не прогнозируют, ожидается небольшая облачность.
- Штормовое предупреждение: завтра на востоке и северо-востоке (Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская и Луганская области) ожидаются опасные порывы ветра - до 15-20 м/с.
- Температурные показатели: ночью по стране будет +10...+15°С (на юге - до +19°С), днем четверга воздух прогреется до +23...+28°С, а на Закарпатье - до +30...+33°С.
- Столичный регион: в Киеве и области осадков также не предвидится, ночью будет +10...+15°С, днем термометры покажут +23...+28°С.
- Усиление жары: в ближайшие дни ощутимо теплее станет по всей стране - до +27...+34°С, а на западе температура воздуха 1 августа может достичь +35...+37°С.
Прогнозируют ли на завтра дожди
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погоду в Украине в течение 30 июля будет определять антициклон с центром над Правобережьем.
"Поэтому осадков не ждем", - констатировали синоптики.
Уточняется, что на высотах - в его передней части - к нам будет поступать прохладная воздушная масса с северных направлений.
"Что ощутимее будет ночью. А днем, в поле высокого давления при небольшой облачности воздух будет быстро прогреваться", - рассказали украинцам.
Где вероятен опасный ветер
В целом, ветер завтра ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Однако днем он будет усиливаться до опасных порывов (15-20 м/с) на востоке и северо-востоке страны:
- в Черниговской области;
- в Сумской области;
- в Полтавской области;
- в Харьковской области;
- в Луганской области.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Опасные метеорологические явления в Украине 30 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Что будет с температурой воздуха
В целом погоду завтра обещают с небольшой облачностью.
Ночью столбики термометров по Украине будут подниматься до +10...+15°С.
Несколько теплее в ночные часы будет на юге - до +19°С.
Днем температура воздуха ожидается.
- по Украине - около +23...+28°С;
- на Закарпатье - до +30...+33°С.
Особенности погоды в Украине 30 июля (инфографика: РБК-Украина)
К чему готовиться в Киеве и области
По территории Киева и Киевской области погода 30 июля также ожидается с небольшой облачностью, без осадков.
Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +13...+15°С;
- по области +10...+15°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +25...+27°С;
- по области +23...+28°С.
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут подниматься.
- и ночью - до +23°С (в понедельник, 3 августа);
- и днем - до +35°С (в понедельник, 3 августа) .
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Где и когда температура может достичь +37°С
Согласно прогнозу от УкрГМЦ на следующие трое суток (30 июля - 1 августа), погода без осадков в большинстве областей будет сохраняться и дальше.
Ночью температура ожидается около +11…+19°С.
Днем температура воздуха по Украине будет подниматься до +27...+34°С.
- и в пятницу, 31 февраля;
- и в субботу, 1 августа.
Тем временем на западе страны 1 августа вероятна сильная жара - до +35...+37°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр иногда "врет" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, как работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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