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Украину накрывает антициклон: чего ждать от погоды завтра и когда ударит жара до +37

16:42 29.07.2026 Ср
4 мин
Дожди отступают, но без опасных "сюрпризов" в некоторых областях не обойдется
aimg Ирина Костенко
Украину накрывает антициклон: чего ждать от погоды завтра и когда ударит жара до +37 В Украину возвращается летняя жара (фото иллюстративное: Getty Images)
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На погоду в Украине в ближайшее время будет влиять антициклон. Уже завтра воздух местами ощутимо прогреется, тогда как позже столбики термометров в отдельных областях могут достигать жарких +37°С.

Подробнее о прогнозе на четверг, 30 июля, и синоптической ситуации в Украине до 1 августа включительно, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Осадки отступают: 30 июля в Украине будет царить антициклон, поэтому дождей синоптики не прогнозируют, ожидается небольшая облачность.
  • Штормовое предупреждение: завтра на востоке и северо-востоке (Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская и Луганская области) ожидаются опасные порывы ветра - до 15-20 м/с.
  • Температурные показатели: ночью по стране будет +10...+15°С (на юге - до +19°С), днем четверга воздух прогреется до +23...+28°С, а на Закарпатье - до +30...+33°С.
  • Столичный регион: в Киеве и области осадков также не предвидится, ночью будет +10...+15°С, днем термометры покажут +23...+28°С.
  • Усиление жары: в ближайшие дни ощутимо теплее станет по всей стране - до +27...+34°С, а на западе температура воздуха 1 августа может достичь +35...+37°С.

Прогнозируют ли на завтра дожди

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погоду в Украине в течение 30 июля будет определять антициклон с центром над Правобережьем.

"Поэтому осадков не ждем", - констатировали синоптики.

Уточняется, что на высотах - в его передней части - к нам будет поступать прохладная воздушная масса с северных направлений.

"Что ощутимее будет ночью. А днем, в поле высокого давления при небольшой облачности воздух будет быстро прогреваться", - рассказали украинцам.

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Где вероятен опасный ветер

В целом, ветер завтра ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Однако днем он будет усиливаться до опасных порывов (15-20 м/с) на востоке и северо-востоке страны:

  • в Черниговской области;
  • в Сумской области;
  • в Полтавской области;
  • в Харьковской области;
  • в Луганской области.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Украину накрывает антициклон: чего ждать от погоды завтра и когда ударит жара до +37Опасные метеорологические явления в Украине 30 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Что будет с температурой воздуха

В целом погоду завтра обещают с небольшой облачностью.

Ночью столбики термометров по Украине будут подниматься до +10...+15°С.

Несколько теплее в ночные часы будет на юге - до +19°С.

Днем температура воздуха ожидается.

  • по Украине - около +23...+28°С;
  • на Закарпатье - до +30...+33°С.

Украину накрывает антициклон: чего ждать от погоды завтра и когда ударит жара до +37Особенности погоды в Украине 30 июля (инфографика: РБК-Украина)

К чему готовиться в Киеве и области

По территории Киева и Киевской области погода 30 июля также ожидается с небольшой облачностью, без осадков.

Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +13...+15°С;
  • по области +10...+15°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве +25...+27°С;
  • по области +23...+28°С.

В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут подниматься.

  • и ночью - до +23°С (в понедельник, 3 августа);
  • и днем - до +35°С (в понедельник, 3 августа) .

Украину накрывает антициклон: чего ждать от погоды завтра и когда ударит жара до +37График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Где и когда температура может достичь +37°С

Согласно прогнозу от УкрГМЦ на следующие трое суток (30 июля - 1 августа), погода без осадков в большинстве областей будет сохраняться и дальше.

Ночью температура ожидается около +11…+19°С.

Днем температура воздуха по Украине будет подниматься до +27...+34°С.

  • и в пятницу, 31 февраля;
  • и в субботу, 1 августа.

Тем временем на западе страны 1 августа вероятна сильная жара - до +35...+37°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр иногда "врет" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Кроме того, мы объясняли, как работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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