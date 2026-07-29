Україну накриває антициклон: чого чекати від погоди завтра і коли вдарить спека до +37
На погоду в Україні найближчим часом впливатиме антициклон. Вже завтра повітря місцями відчутно прогріється, тоді як пізніше стовпчики термометрів в окремих областях можуть досягати спекотних +37°С.
Докладніше про прогноз на четвер, 30 липня, та синоптичну ситуацію в Україні до 1 серпня включно, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Опади відступають: 30 липня в Україні пануватиме антициклон, тому дощів синоптики не прогнозують, очікується невелика хмарність.
- Штормове попередження: завтра вдень на сході та північному сході (Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська та Луганська області) очікуються небезпечні пориви вітру - до 15-20 м/с.
- Температурні показники: вночі по країні буде +10...+15°С (на півдні - до +19°С), вдень четверга повітря прогріється до +23...+28°С, а на Закарпатті - до +30...+33°С.
- Столичний регіон: у Києві та області опадів також не передбачається, вночі буде +10...+15°С, вдень термометри покажуть +23...+28°С.
- Посилення спеки: у найближчі дні відчутно тепліше стане по всій країні - до +27...+34°С, а на заході температура повітря 1 серпня може сягнути +35...+37°С.
Чи прогнозують на завтра дощі
Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, погоду в Україні впродовж 30 липня визначатиме антициклон із центром над Правобережжям.
"Тому опадів не чекаємо", - констатували синоптики.
Уточнюється, що на висотах - в його передній частині - до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямків.
"Що відчутніше буде вночі. А вдень, у полі високого тиску за невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься", - розповіли українцям.
Де ймовірний небезпечний вітер
В цілому вітер завтра очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Проте вдень він посилюватиметься до небезпечних поривів (15-20 м/с) на сході та північному сході країни:
- у Чернігівській області;
- у Сумській області;
- у Полтавській області;
- у Харківській області;
- в Луганській області.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 30 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Що буде з температурою повітря
В цілому погоду завтра обіцяють з невеликою хмарністю.
Вночі стовпчики термометрів по Україні підніматимуться до +10...+15°С.
Дещо тепліше в нічні години буде на півдні - до +19°С.
Вдень температура повітря очікується така:
- по Україні - близько +23...+28°С;
- на Закарпатті - до +30...+33°С.
Особливості погоди в Україні 30 липня (інфографіка: РБК-Україна)
До чого готуватись у Києві та області
По території Києва та Київської області погода впродовж 30 липня також очікується з невеликою хмарністю, без опадів.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +13...+15°С;
- по області +10...+15°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві +25...+27°С;
- по області +23...+28°С.
Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть підніматись:
- і вночі - до +23°С (у понеділок, 3 серпня);
- і вдень - до +35°С (у понеділок, 3 серпня).
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Де і коли температура може сягнути +37°С
Згідно з прогнозом від УкрГМЦ на наступні три доби (30 липня - 1 серпня), погода без опадів у більшості областей зберігатиметься й надалі.
Вночі температура очікується близько +11...+19°С.
Вдень температура повітря по Україні підніматиметься до +27...+34°С:
- і у п'ятницю, 31 лютого;
- і в суботу, 1 серпня.
Тим часом на заході країни 1 серпня ймовірна сильна спека - до +35...+37°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр іноді "бреше" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, як працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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