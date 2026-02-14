RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украину накроет циклон: что ожидать от погоды сегодня и когда придет холод

Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 14 февраля, в Украине будет господствовать циклон, который принесет дожди и плюсовую температуру. Однако это потепление будет недолгим - уже в воскресенье погода ухудшится.

Погода в Украине

По данным Диденко, сегодня страну накрывает активный циклон с центром в районе Днепропетровской области.

Циклон принесет дожди на востоке, юге и центральных областях страны. На западе также ожидаются небольшие осадки, на севере будет облачно и сыро, местами туман.

Температура воздуха без существенных изменений: небольшие плюсы, на юге - до +5...+10 градусов.

Потепление повлечет за собой таяние снега и льда, оползни снежных массивов с крыш, сосульки, лужи с ледяными "островками", а в горах существует опасность лавин.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня день будет теплым, ночью и в первой половине дня ожидается туман, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью от +3 градусов до -1, днем до 5 градусов тепла.

В Киеве днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов.

Что дальше

Синоптики предупредила, что в воскресенье 15 февраля в Украину будет направляться новый активный циклон с мокрым снегом, сильными осадками и порывами ветра до штормовых.

На юге и востоке страны ожидаются сильные дожди. После этого, с 16-17 февраля, в стране ожидается похолодание.

 

Напомним, недавно метеорологи предупредили украинцев об опасности во время оттепели.

Также стало известно, что из-за резкого потепления лед на водоемах Киева стал критически опасным и может провалиться без всякого предупредительного треска.

В столице предоставили четкий алгоритм действий, который поможет спасти жизнь.

Кроме того, синоптики рассказали, правда ли, что погодные условия зимой могут влиять на ухудшение качества воздуха (его загрязнение) в городах.

Погода в УкраинеНаталка ДиденкоНепогода в УкраинеПогода в Киеве