Украину накроет циклон: что ожидать от погоды сегодня и когда придет холод

Погода в Украине

По данным Диденко, сегодня страну накрывает активный циклон с центром в районе Днепропетровской области.

Циклон принесет дожди на востоке, юге и центральных областях страны. На западе также ожидаются небольшие осадки, на севере будет облачно и сыро, местами туман.

Температура воздуха без существенных изменений: небольшие плюсы, на юге - до +5...+10 градусов.

Потепление повлечет за собой таяние снега и льда, оползни снежных массивов с крыш, сосульки, лужи с ледяными "островками", а в горах существует опасность лавин.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня день будет теплым, ночью и в первой половине дня ожидается туман, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью от +3 градусов до -1, днем до 5 градусов тепла.

В Киеве днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов.

Что дальше

Синоптики предупредила, что в воскресенье 15 февраля в Украину будет направляться новый активный циклон с мокрым снегом, сильными осадками и порывами ветра до штормовых.

На юге и востоке страны ожидаются сильные дожди. После этого, с 16-17 февраля, в стране ожидается похолодание.