Україну накриє циклон: що очікувати від погоди сьогодні та коли прийде холод

Погода в Україні

За даними Діденко, сьогодні країну накриває активний циклон із центром у районі Дніпропетровської області.

Циклон принесе дощі на сході, півдні та центральних областях країни. На заході також очікуються невеликі опади, на півночі буде хмарно та вогко, місцями туман.

Температура повітря без істотних змін: невеликі плюси, на півдні - до +5…+10 градусів.

Потепління спричинить танення снігу та льоду, зсуви снігових масивів із дахів, бурульки, калюжі з льодяними “острівцями”, а у горах існує небезпека лавин.

Погода у Києві

У Києві сьогодні день буде теплим, вночі та в першій половині дня очікується туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі від +3 градусів до -1, вдень до 5 градусів тепла.

У Києві вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3 градусів.

Що далі

Синоптики попередила, що в неділю 15 лютого в Україну прямуватиме новий активний циклон із мокрим снігом, сильними опадами та поривами вітру до штормових.

На півдні та сході країни очікуються сильні дощі. Після цього, з 16-17 лютого, у країні очікується похолодання.