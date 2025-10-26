Украину накроет циклон с дождями и ветром: прогноз на 27 октября

Понедельник, 27 октября, в Украине будет прохладным и дождливым в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко .

По прогнозу Диденко, циклон принесет осадки в центральные регионы (кроме Винницкой области), на юг, восточные области и Сумскую область.

Вместе с дождями ожидается усиление юго-восточного ветра. На западе, севере и в Винницкой области существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +7 до +12 градусов, в южных и юго-восточных регионах будет теплее - до +16 градусов.

В Киеве понедельник будет сухим, днем столбики термометров поднимутся до +8...+10 градусов.

Синоптик отмечает, что первая половина недели будет оставаться прохладной и с периодическими дождями, поэтому дополнительный обогрев в домах не помешает. Однако с четверга-пятницы в Украине ожидается потепление и прояснения.