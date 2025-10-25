ua en ru
Дожди, ветер и даже снег: какая погода ждет украинцев 26 октября

Украина, Суббота 25 октября 2025 18:30
Дожди, ветер и даже снег: какая погода ждет украинцев 26 октября Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 26 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

26 октября в Украине ожидается облачная с прояснениями погода, местами - осадки в виде дождя, а в Карпатах - дождь со снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ночные часы дожди прогнозируются в западных, Черниговской и Сумской областях. Днем небольшие осадки пройдут почти по всей территории страны, кроме востока. В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях дожди местами будут умеренными.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем - от +8 до +13 градусов. На юге страны будет теплее: ночью - до +8 градусов, днем - до +17 градусов.

В Карпатах ожидается небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью около 0 градусов, днем от +1 до +6 градусов.

Погода в Киеве и области

В Киеве 26 октября будет облачно с прояснениями. Ночью - без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью от +1 до +6 градусов, днем от +8 до +13 градусов. В столице - ночью до +3 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

В Укргидрометцентре отмечают, что в большинстве регионов сохранится прохладная, ветреная осенняя погода, поэтому стоит позаботиться о теплой одежде и зонтах.

Напомним, на 25 октября синоптики объявили в Украине повышенный уровень опасности из-за непростой погоды.

Также мы писали, что 24-25 октября в Украину придет циклон из района Северного моря, который принесет осадки в большинство областей.

