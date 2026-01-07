Украину накроет серия южных циклонов: когда ждать худшей погоды

Циклоны идут "сериями"

По словам Диденко, сейчас наблюдается типичная для зимы ситуация, когда южные циклоны заходят не поодиночке, а целыми "сериями". После короткой паузы один атмосферный вихрь сменяет другой, принося новую волну непогоды.

В течение дня в Украине уже фиксировались различные погодные явления - от снега до дождя, гололед и налипание мокрого снега.



Погода 7 января

Во вторник, 7 января, осадки будут продолжаться по всей стране. На западе будет преобладать снег, на севере ожидается мокрый снег, а в центральных, южных и восточных областях - дождь из-за относительно теплой погоды.

8 января - новый мощный циклон

Уже 8 января с юго-запада в Украину ворвется очередной активный циклон, который принесет снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь. По прогнозу, осадки могут достигать сильных значений.

Синоптик призывает граждан хорошо взвесить необходимость дальних поездок в этот день, ведь вместе с осадками ожидается гололед и сложная дорожная ситуация.

Контрасты температур по стране

Температурная карта 8 января демонстрирует резкий контраст: