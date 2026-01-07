Україну накриє серія південних циклонів: коли чекати найгіршої погоди

В Україну один за одним заходять південні циклони, які формують серію складних погодних умов із різкими перепадами опадів і температур.
За словами Діденко, нині спостерігається типова для зими ситуація, коли південні циклони заходять не поодинці, а цілими "серіями". Після короткої паузи один атмосферний вихор змінює інший, приносячи нову хвилю негоди.
Протягом дня в Україні вже фіксувалися різні погодні явища - від снігу до дощу, ожеледь та налипання мокрого снігу.
У вівторок, 7 січня, опади триватимуть по всій країні. На заході переважатиме сніг, на півночі очікується мокрий сніг, а в центральних, південних та східних областях - дощ через відносно теплу погоду.
Уже 8 січня з південного заходу в Україну увірветься черговий активний циклон, який принесе сніг, мокрий сніг, льодяний дощ та дощ. За прогнозом, опади можуть досягати сильних значень.
Синоптикиня закликає громадян добре зважити необхідність далеких поїздок цього дня, адже разом із опадами очікується ожеледь і складна дорожня ситуація.
Температурна карта 8 січня демонструє різкий контраст:
Нагадаємо, в Україні 8 та 9 січня очікується суттєве погіршення погодних умов. За даними синоптиків, складна ситуація складеться у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині.
