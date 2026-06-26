Украину накроет нетипичная жара: как долго продержится и когда пик

Главное: Надвигается сильная жара : в период с 28 по 30 июня часть Украины накроет волна жары из Африки - температура воздуха будет достигать местами +35...+38°С.

: в период с 28 по 30 июня часть Украины накроет волна жары из Африки - температура воздуха будет достигать местами +35...+38°С. Кому готовиться : 28 июня жара охватит западные, Винницкую и Житомирскую области, тогда как 29-30 июня нетипичные для Украины температуры распространятся на все Правобережье, включая Киев.

: 28 июня жара охватит западные, Винницкую и Житомирскую области, тогда как 29-30 июня нетипичные для Украины температуры распространятся на все Правобережье, включая Киев. Осадки : в большинстве регионов ожидается антициклональная сухая погода, лишь на Левобережье местами вероятны кратковременные летние дожди.

: в большинстве регионов ожидается антициклональная сухая погода, лишь на Левобережье местами вероятны кратковременные летние дожди. Прогноз на июль : ночные температуры в первые дни месяца будут оставаться высокими ("тропические" ночи +18...+24°С), ослабление жары днем по Украине ожидается со 2 июля.

: ночные температуры в первые дни месяца будут оставаться высокими ("тропические" ночи +18...+24°С), ослабление жары днем по Украине ожидается со 2 июля. Как уберечь здоровье: чтобы предотвратить перегрев, следует избегать солнца с 12:00 до 16:00, пить много воды, носить светлую одежду из натуральных тканей и не оставлять детей и животных в закрытых авто.

Как быстро приближается жара, что будет в субботу

– У нас сейчас ощутимо меняется синоптическая ситуация. Это, прежде всего, будет проявляться в поступлении жаркого воздуха к нам из северных районов Африки. Через южную и центральную Европу.

Завтра, в субботу (27 июня, - Ред.), в Украине еще будет такая, более умеренная летняя погода.

Ночью +13...+18°С, а днем +25...+30°С.

Хотя в западных областях уже +29…+34°С. Только на Закарпатье вот эта кое-где сильная жара может быть - до +35°С.

Но в целом, в принципе, еще завтра такой, переходный - относительно комфортный - летний день.

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Когда ждать сильной жары и в каких областях

– Сейчас жаркий воздух (который прошел через южную и центральную Европу и несет сильную жару, - Ред.) продвигается к территории Украины. И мы его будем ощущать с 28 июня, то есть с воскресенья, по 30 июня, вторник.

Ожидается сильная жара.

А именно 28 числа - в западных, Винницкой и Житомирской областях.

В то время как 29 и 30 июня - на Правобережье страны.

Температура в дневные часы будет достигать +35...+38°С.

То есть если температура выше +35°С, это уже считается сильная жара. И это представляет определенную опасность.

Прежде всего, это может вызвать осложнения работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушение движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

Ну и негативно, конечно, будет влиять на жизнедеятельность населения. Поэтому следует это учитывать в своих планах.

Что покажут столбики термометров в других местах

– Понедельник - такой, пожалуй, самый жаркий у нас будет. И вторник. На Правобережье, с той сильной жарой +35...+38°С.

Остальные территории Украины - в пределах +29...+34°С остаются.

Ночные минимумы - в пределах +18…+23°С, скажем так, по территории Украины.

Это 28, 29 и 30 июня.

Украину накроет волна сильной жары (инфографика: РБК-Украина)

Могут ли быть во время жары дожди и грозы

– Преимущественно у нас будет погода без осадков - в большинстве регионов.

Ведь с этим жарким воздухом к нам поступает и антициклон, который обеспечит больше прояснений. То есть меньшую облачность, спокойную погоду.

Лишь на северо-востоке страны днем - местами могут быть небольшие кратковременные дожди.

Ведь антициклон будет влиять на территорию Украины преимущественно с запада, скажем так. Больше на Правобережье.

Тем временем по Левобережью, с северо-востока, небольшие малоактивные атмосферные фронты могут проходить. И выражаться в дневные часы в таких локальных кратковременных очагах летнего дождя.

Это, в принципе, у нас и завтра может быть, и в воскресенье. Разве что на 29 июня, на понедельник, уже по всей территории Украины - без осадков.

Когда волна сильной жары отступит от Украины

– Немножко еще может задержаться на среду, 1 июля.

Но там уже, скажем так, местами. В южной части только у нас может оставаться эта сильная жара +35...+38°С.

И начиная со 2 июня (четверга, - Ред.) - уже определенное послабление будет.

Ночи будут оставаться все еще теплыми, тропическими. В пределах +18...+24°С.

Ведь если ночью температура - выше 20 градусов - это считается "тропическая" ночь.

А дневные максимумы уже со 2 июля +28...+34°С.

И в дальнейшем - также постепенное снижение, начиная с западных областей.

До более комфортных значений температуры.

Позже (исходя из консультативного, предварительного прогноза, - Ред.) - дневные максимумы уже +22…+28°С. То есть практически те, которые и сейчас у нас.

Для лета, для июля - это достаточно комфортная, скажем так, климатическая норма как раз.

Со 2 июля жара в Украине пойдет на убыль (инфографика: РБК-Украина)

Можно ли назвать эту волну жары аномальной или рекордной

– Полный анализ - будет уже после ее прохождения (волны жары, - Ред.).

Но, действительно, это - нетипичные показатели не только для этого месяца, но и вообще - для территории Украины.

Они приближены к рекордным даже значениям. Которые были зафиксированы на территории Украины на протяжении всего периода наблюдений.

Мы видим, что в Европе сейчас, в некоторых странах, обновились максимумы (абсолютные или дневные).

Скорее всего, у нас также дневные максимумы - для определенной даты - могут обновиться.

Потому что выше +35°С - не часто такое бывает.

Чего ждать от погоды по Киеву и области

– В принципе, погода по Киеву и области - такая же.

То есть у нас для Киева - именно с 28 июня - тоже начинается вот такая сильная жара.

28 числа - еще +34…+35°С. А вот уже 29 и 30 июня - будут такие, самые жаркие понедельник и вторник для Киева +35...+38°С.

Ночные температуры будут в пределах +21…+23°С. То есть тропические ночи тоже.

Практически погода будет без осадков.

Лишь днем 1 июля могут проходить уже кратковременные дожди.

Во второй половине дня 30 июня также могут образовываться достаточно локальные кучевые облака, за счет такого интенсивного прогрева. И если будет достаточно влаги, то локальные могут быть осадки.

Но, скорее всего, это все будет больше в виде облаков проявляться во второй половине дня.

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Как уберечь здоровье во время сильной жары

Исходя из прогноза погоды для столичного региона, пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) опубликовала ряд важных советов, которые помогут людям легче пережить жару:

избегайте длительного пребывания на улице в часы активного солнца - с 12:00 до 16:00, лучше в этот период находиться в помещении;

утром и ночью проветривайте квартиру, а в течение дня окна лучше затемнить;

отдавайте предпочтение одежде из натуральных легких и светлых тканей (поскольку синтетика плохо пропускает воздух);

старайтесь максимально прикрывать тело одеждой (чтобы защитить кожу от солнечных ожогов) и наносите солнцезащитные средства;

надевайте головной убор (во избежание солнечного удара), также носите солнцезащитные очки;

пейте много воды, прохладительных напитков, откажитесь от алкоголя (ведь он способствует быстрому обезвоживанию организма);

отдавайте предпочтение овощам, фруктам, зелени и употребляйте меньше жирной пищи, жареных и копченых продуктов;

часто совершайте водные процедуры и принимайте душ комнатной температуры (это обеспечит саморегуляцию температуры тела).

В жаркий период не желательны также интенсивные физические нагрузки и тренировки.

Кроме того, ни в коем случае нельзя (даже на очень короткое время) оставлять в припаркованном закрытом авто:

детей;

домашних животных.

"В случае теплового удара звоните по номеру "103". Берегите себя и близких", - подытожили в КГГА.