Украину могут подвинуть во вступлении в ЕС из-за новых кандидатов, - Politico

08:45 30.03.2026 Пн
Исландия и Норвегия пересматривают нейтралитет
aimg Ірина Глухова
В очереди на вступление в ЕС могут появиться новые, более "привлекательные" кандидаты, которые потенциально способны потеснить Украину. Речь идет об экономически развитых государствах, которые соответствуют большинству критериев Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, после полномасштабного вторжения России в Украину и на фоне сомнений относительно надежности США, даже богатые страны, такие как Исландия и Норвегия, начали снова рассматривать возможность членства в ЕС.

"Членство в ЕС всегда предлагало стабильность и процветание европейским странам. Сейчас мы видим, что те, кто не входит в ЕС, все больше осознают, что в мире конкурирующих влияний место за столом переговоров в ЕС также предлагает повышенную безопасность и защиту", - сказала комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

По данным источников, одним из ключевых факторов изменений стала политика президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом в 2025 году.

"Сейчас не лучшее время, чтобы действовать в одиночку, Трамп все меняет", - сообщил норвежский чиновник.

В частности, Исландия может стать первой, кто возобновит переговоры о вступлении, ведь страна ускорила подготовку к референдуму.

В то же время для действующих членов ЕС присоединение богатых стран выглядит более привлекательным, чем расширение за счет более бедных государств Восточной Европы, среди которых Украина, Молдова, Сербия и Черногория.

"Эти финансовые соображения означают, что будет трудно убедить нынешних членов в том, что эти бедные страны должны быть приняты. Существующие члены получат еще меньшую долю средств ЕС", - отмечается в статье.

Кроме экономического фактора, европейские правительства также учитывают политические риски.

"Мы не хотим повторения Венгрии или Словакии. Мы не знаем, что произойдет в этих новых странах через 10-15 лет. И тогда мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет еще один (венгерский премьер-министр Орбан", - говорит один из дипломатов.

Зато страны с устоявшимися демократическими институтами, например Норвегия и Исландия, имеют значительно лучшие шансы на быстрое вступление.

"Конечно, Исландии или Норвегии было бы проще присоединиться. Они практически на 80 процентов приблизились к цели" в вопросе закрепления законов ЕС в своих правовых системах. Если они захотят присоединиться - а это зависит только от них самих - это может произойти очень быстро", - сказал представитель ЕС в комментарии изданию.

Трамп неоднократно ставил под сомнение готовность Вашингтона прийти на помощь своим союзникам, и теперь страны, которые ранее полагались на членство в НАТО для обеспечения своей безопасности, ищут альтернативы. Подобно статье 5 НАТО, Договор о ЕС содержит пункт о взаимной обороне - статью 42.7.

Норвегия подала заявку на вступление в ЕС в 1992 году, но через два года на референдуме отклонила ее. Хотя большинство норвежцев по-прежнему не поддерживают членство в ЕС, количество сторонников членства растет в течение последних 18 месяцев. Гнев Трампа в адрес Норвегии из-за решения не присуждать ему Нобелевскую премию мира, похоже, также способствовал изменению взглядов людей.

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году на фоне финансового кризиса, но заморозила переговоры в 2013 году после спора о рыболовной политике и изменения экономических условий. Она отозвала свою заявку в 2015 году.

Конечно, исландцы и норвежцы вполне могут отказаться от вступления в ЕС, особенно если администрация Трампа ослабит воинственную риторику. Черногория и Украина вполне могут завершить свои переговоры до того, как Осло или Рейкьявик примут решение.

Или же те столицы, которые блокировали любое расширение ЕС с момента вступления Хорватии в 2013 году, могут продолжать накладывать вето на любых новых участников.

Хотя окончательные решения еще не приняты, в Европе все чаще звучит мнение: в условиях давления со стороны российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина "действовать в одиночку" становится слишком рискованно.

Напомним, недавно вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка в интервью РБК-Украина назвал, с какими странами Украина может вместе вступить в ЕС уже в этом году.

Он также объяснил, сколько законов стране нужно принять для выполнения требований ЕС и как отдельные государства-члены Евросоюза оценивают прогресс реформ.

Кроме того, Качка прокомментировал позицию США относительно быстрого членства Украины в ЕС.

Подробнее о том, есть ли шанс у Украины в 2027 году подписать договор о вступлении в ЕС - читайте в интервью РБК-Украина с Тарасом Качкой.

Химзавод в Тольятти атаковали неизвестные дроны: черный дым от пожара окутал город
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончарова корреспондент РБК-Украина