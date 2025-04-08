ua en ru
Вт, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне ударили дронами по Днепру: зафиксированы пожары, есть пострадавшие

Вторник 08 апреля 2025 23:28
UA EN RU
Россияне ударили дронами по Днепру: зафиксированы пожары, есть пострадавшие Фото: по предварительным данным, в городе повреждены частные дома (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 8 апреля, российские оккупанты атаковали Днепр дронами. В результате атаки произошли пожары и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Известно, что в промежутке между 22:30 и 22:45 в городе прогремела серия взрывов. В Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали, что в направлении Днепра и Каменского летит несколько групп ударных беспилотников.

Впоследствии глава ОВА проинформировал, что в результате атаки дронов в городе произошли пожары. По предварительным данным, есть повреждения частных домов и авто. Позже стало известно о пострадавших.

"Предварительно, из-за атаки на Днепр пострадали шесть человек. Одна женщина в тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь", - написал Сергей Лысак в 23:15.

Обновлено в 23:36

Количество пострадавших в Днепре возросло до 10. Шестеро были госпитализированы. Одна женщина в тяжелом состоянии, все остальные - в состоянии средней тяжести.

"У людей резаные раны, осколочные поражения, ушибы, черепно-мозговые травмы. Некоторым понадобилась помощь из-за сильного стресса", - написал глава ОГА.

Обновлено 23:49

Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на сейчас известно о 14 пострадавших из-за атаки БпЛА на Днепр. Им от 18 до 87 лет.

"Половина пострадавших - госпитализированы. Один человек остается в тяжелом состоянии, остальные - в среднем. Врачи все время рядом", - отметил глава ОВА.

Атака РФ на Днепр

Напомним, что вечером 28 марта город Днепр тоже оказался под массированной атакой дронов. В результате атаки были повреждены жилые дома, зафиксированы пожары. Ночью было известно о 4 погибших и 19 пострадавших.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский раскрыл детали о китайцах, которых ВСУ захватили в плен в Донецкой области
Зеленский раскрыл детали о китайцах, которых ВСУ захватили в плен в Донецкой области
DAILY
Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки