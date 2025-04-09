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Атака дронов РФ на Харьков: в городе более 20 прилетов

Среда 09 апреля 2025 00:12
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Атака дронов РФ на Харьков: в городе более 20 прилетов Фото: сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 8 апреля, Харьков оказался под массированной атакой дронов. В городе было более 20 попаданий, есть повреждения и пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Предварительно по городу за этот вечер более 20-ти прилетов. 17 из них в Основянском районе", - написал Терехов в 23:41.

Отметим, что взрывы в городе раздавались в промежутке с 21:00 до 23:00. Недавно глава ОВА рассказал первые детали по каждому из районов, которые были атакованы. В частности:

  • Шевченковский район. Зафиксировано попадание беспилотника на открытой местности;
  • Киевской район. В результате обстрела произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания. Также есть Попадание БпЛА в землю на частном дворе. Повреждена крыша, забор и хозяйственные помещения;
  • Индустриальный район. Три дрона упали на открытой местности;
  • Основянский район. В результате ударов беспилотниками вспыхнули пожары;

"Сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов", - добавил он.

Также отметим, что в Основьяновском районе по меньшей мере двое пострадавших, о чем ранее информировал Терехов.

Обновлено в 00:23

"Сегодня близко 21:00 началась "Шахедная" атака по городу Харькову. Произошло попадание на территории не менее 4 районов в городе Харькове, а также за окрестностями. В настоящее время известно об одном пострадавшем человеке. Произошло всего более 15 взрывов", - рассказал начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко.

Отметим, что перед этим мэр города Игорь Терехов информировал о двух пострадавших в Основьяновском районе.

Обстрелы Харькова

Напомним, недавно спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что враг в последнее время активизировал обстрелы Харькова. Также по его словам, изменилась тактика и тенденция обстрелов. Теперь они осуществляются группой беспилотников.

В области ситуация хуже, поскольку россияне ежедневно обстреливали населенные пункты. Больше всего под ударами находятся Купянск и громада.

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