Атака дронов РФ на Харьков: в городе более 20 прилетов
Вечером, 8 апреля, Харьков оказался под массированной атакой дронов. В городе было более 20 попаданий, есть повреждения и пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Предварительно по городу за этот вечер более 20-ти прилетов. 17 из них в Основянском районе", - написал Терехов в 23:41.
Отметим, что взрывы в городе раздавались в промежутке с 21:00 до 23:00. Недавно глава ОВА рассказал первые детали по каждому из районов, которые были атакованы. В частности:
- Шевченковский район. Зафиксировано попадание беспилотника на открытой местности;
- Киевской район. В результате обстрела произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания. Также есть Попадание БпЛА в землю на частном дворе. Повреждена крыша, забор и хозяйственные помещения;
- Индустриальный район. Три дрона упали на открытой местности;
- Основянский район. В результате ударов беспилотниками вспыхнули пожары;
"Сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов", - добавил он.
Также отметим, что в Основьяновском районе по меньшей мере двое пострадавших, о чем ранее информировал Терехов.
Обновлено в 00:23
"Сегодня близко 21:00 началась "Шахедная" атака по городу Харькову. Произошло попадание на территории не менее 4 районов в городе Харькове, а также за окрестностями. В настоящее время известно об одном пострадавшем человеке. Произошло всего более 15 взрывов", - рассказал начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко.
Отметим, что перед этим мэр города Игорь Терехов информировал о двух пострадавших в Основьяновском районе.
Обстрелы Харькова
Напомним, недавно спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что враг в последнее время активизировал обстрелы Харькова. Также по его словам, изменилась тактика и тенденция обстрелов. Теперь они осуществляются группой беспилотников.
В области ситуация хуже, поскольку россияне ежедневно обстреливали населенные пункты. Больше всего под ударами находятся Купянск и громада.
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