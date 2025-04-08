РФ ударила баллистикой по базе отдыха под Харьковом, есть пострадавшие

Российские войска осуществили ракетный удар по Харьковской области. Было попадание по базе отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

В результате атаки никто не погиб и не получил телесных повреждений, однако три человека получили острую реакцию на стресс.

По предварительным данным, противник применил баллистическую ракету типа "Искандер-М". Снаряд попал в 4-этажное здание на территории недействующей базы отдыха.

Ночью 7 апреля около 23:18 российские войска нанесли удар по Харьковскому району. Под обстрел попала территория Высочанской громады, в частности село Высокий.

Массированный удар по Харькову

Напомним, что в ночь на 2 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков дронами. Как сообщали местные власти, РФ выпустила около 13 "Шахедов" по городу.

Попадания зафиксированы в нескольких локациях. Под ударом была промышленная зона. В результате атаки горели частные предприятия и дома.

В результате налета дронов пострадали восемь человек, среди которых трое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.