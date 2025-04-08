РФ ударила баллистикой по базе отдыха под Харьковом, есть пострадавшие
Российские войска осуществили ракетный удар по Харьковской области. Было попадание по базе отдыха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.
Ночью 7 апреля около 23:18 российские войска нанесли удар по Харьковскому району. Под обстрел попала территория Высочанской громады, в частности село Высокий.
По предварительным данным, противник применил баллистическую ракету типа "Искандер-М". Снаряд попал в 4-этажное здание на территории недействующей базы отдыха.
В результате атаки никто не погиб и не получил телесных повреждений, однако три человека получили острую реакцию на стресс.
Массированный удар по Харькову
Напомним, что в ночь на 2 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков дронами. Как сообщали местные власти, РФ выпустила около 13 "Шахедов" по городу.
Попадания зафиксированы в нескольких локациях. Под ударом была промышленная зона. В результате атаки горели частные предприятия и дома.
В результате налета дронов пострадали восемь человек, среди которых трое детей.
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