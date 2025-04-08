ua en ru
Вт, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ ударила баллистикой по базе отдыха под Харьковом, есть пострадавшие

Вторник 08 апреля 2025 09:32
UA EN RU
РФ ударила баллистикой по базе отдыха под Харьковом, есть пострадавшие Фото: Ракетный удар по Харьковской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска осуществили ракетный удар по Харьковской области. Было попадание по базе отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

Ночью 7 апреля около 23:18 российские войска нанесли удар по Харьковскому району. Под обстрел попала территория Высочанской громады, в частности село Высокий.

По предварительным данным, противник применил баллистическую ракету типа "Искандер-М". Снаряд попал в 4-этажное здание на территории недействующей базы отдыха.

Фото: Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА

В результате атаки никто не погиб и не получил телесных повреждений, однако три человека получили острую реакцию на стресс.

Массированный удар по Харькову

Напомним, что в ночь на 2 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков дронами. Как сообщали местные власти, РФ выпустила около 13 "Шахедов" по городу.

Попадания зафиксированы в нескольких локациях. Под ударом была промышленная зона. В результате атаки горели частные предприятия и дома.

В результате налета дронов пострадали восемь человек, среди которых трое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков Война в Украине
NEWS
Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб
DAILY
"Мама, мы уже далеко от войны?" Как помочь детям, чьи жизни сломала Россия
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мама, мы уже далеко от войны?" Как помочь детям, чьи жизни сломала Россия