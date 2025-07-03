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Украину массированно атакуют "Шахеды": где есть угроза

Четверг 03 июля 2025 22:45
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Украину массированно атакуют "Шахеды": где есть угроза Иллюстративное фото: в ряде регионов Украины объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 3 июля, вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Их уже фиксируют в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

По состоянию на 22:40 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Житомирской областях, а также Киеве.

Украину массированно атакуют &quot;Шахеды&quot;: где есть угрозаФото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом около 22:00 Воздушные силы предупреждали, что вражеские дроны уже фиксируют:

  • в западной части Сумской области, курс - юго-западный;
  • на границе Сумской и Черниговской областей, курс юго-западный;
  • на юго-западе Сумской области, курс - юго-западный;
  • в Черниговской области, курс - юго-западный;
  • в Полтавской области, курс - юго-западный/юго-восточный;
  • на востоке и в центре Киевской области, курс - западный;
  • на востоке Житомирской области, курс - западный/юго-западный;
  • в центральной части Черкасской области, курс - западный;
  • на западе и востоке Харьковской области, курс - западный/юго-западный;
  • в Кировоградской области, курс - западный;
  • на севере Днепропетровской области, курс - юго-западный.

При этом новые группы дронов заметили на севере Сумской области. Они летят в юго-западном направлении.

Взрывы в Киеве

Стоит заметить, что вражеские ударные дроны уже долетели до Киева. Жители столицы услышали взрывы.

При этом местные власти писали о том, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

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