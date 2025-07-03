Украину массированно атакуют "Шахеды": где есть угроза
Российские оккупанты сегодня, 3 июля, вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Их уже фиксируют в ряде регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.
По состоянию на 22:40 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Житомирской областях, а также Киеве.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
При этом около 22:00 Воздушные силы предупреждали, что вражеские дроны уже фиксируют:
- в западной части Сумской области, курс - юго-западный;
- на границе Сумской и Черниговской областей, курс юго-западный;
- на юго-западе Сумской области, курс - юго-западный;
- в Черниговской области, курс - юго-западный;
- в Полтавской области, курс - юго-западный/юго-восточный;
- на востоке и в центре Киевской области, курс - западный;
- на востоке Житомирской области, курс - западный/юго-западный;
- в центральной части Черкасской области, курс - западный;
- на западе и востоке Харьковской области, курс - западный/юго-западный;
- в Кировоградской области, курс - западный;
- на севере Днепропетровской области, курс - юго-западный.
При этом новые группы дронов заметили на севере Сумской области. Они летят в юго-западном направлении.
Взрывы в Киеве
Стоит заметить, что вражеские ударные дроны уже долетели до Киева. Жители столицы услышали взрывы.
При этом местные власти писали о том, что в городе работают системы противовоздушной обороны.
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