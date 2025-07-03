На Киев летят российские "Шахеды": гремят взрывы

Российские оккупанты сегодня, 3 июля, вечером атакуют Киев дронами-камикадзе "Шахед". В столице уже прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram .

Тем временем в КГВА заявили, что по вражеских целях уже работает противовоздушная оборона.

Как отметили в Воздушных силах, вражеский дрон летит в сторону Киева мимо Броваров. Жителей столицы призвали пройти в укрытия.

Тревога в Киеве

К слову, в Киеве сегодня, 3 июля, вечером уже объявляли воздушную тревогу из-за вражеского дрона.

Тревога продлилась более двух часов. Из-за этого в городе возник транспортный коллапс.

В частности, станции метро "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Университет", "Вокзальная", "Выдубичи", "Зверинецкая", "Славутич" работали только в режиме укрытия.

Напомним, оккупанты сегодня ударили по Одессе баллистической ракетой. "Прилет" был в морском порту. В результате атаки погибли два человека.

Также было известно о шести раненых, среди которых - иностранцы.

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