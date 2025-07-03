Україну масовано атакують "Шахеди": де є загроза
Російські окупанти сьогодні, 3 липня, ввечері запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Їх уже фіксують у низці регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і карту повітряних тривог.
Станом на 22:40 повітряну тривогу оголошено в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях, а також Києві.
Фото: карта повітряних тривог (скріншот)
При цьому близько 22:00 Повітряні сили попереджали, що ворожі дрони вже фіксують:
- у західній частині Сумської області, курс - південно-західний;
- на кордоні Сумської та Чернігівської областей, курс південно-західний;
- на південному заході Сумської області, курс - південно-західний;
- у Чернігівській області, курс - південно-західний;
- у Полтавській області, курс - південно-західний/південно-східний;
- на сході та в центрі Київської області, курс - західний;
- на сході Житомирської області, курс - західний/південно-західний;
- у центральній частині Черкаської області, курс - західний;
- на заході та сході Харківської області, курс - західний/південно-західний;
- у Кіровоградській області, курс - західний;
- на півночі Дніпропетровської області, курс - південно-західний.
При цьому нові групи дронів помітили на півночі Сумської області. Вони летять у південно-західному напрямку.
Вибухи в Києві
Варто зауважити, що ворожі ударні дрони вже долетіли до Києва. Жителі столиці почули вибухи.
При цьому місцева влада писала про те, що в місті працюють системи протиповітряної оборони.
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