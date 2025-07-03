Україну масовано атакують "Шахеди": де є загроза

Російські окупанти сьогодні, 3 липня, ввечері запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Їх уже фіксують у низці регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і карту повітряних тривог.

Станом на 22:40 повітряну тривогу оголошено в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях, а також Києві. Фото: карта повітряних тривог (скріншот) При цьому близько 22:00 Повітряні сили попереджали, що ворожі дрони вже фіксують: у західній частині Сумської області, курс - південно-західний;

на кордоні Сумської та Чернігівської областей, курс південно-західний;

на південному заході Сумської області, курс - південно-західний;

у Чернігівській області, курс - південно-західний;

у Полтавській області, курс - південно-західний/південно-східний;

на сході та в центрі Київської області, курс - західний;

на сході Житомирської області, курс - західний/південно-західний;

у центральній частині Черкаської області, курс - західний;

на заході та сході Харківської області, курс - західний/південно-західний;

у Кіровоградській області, курс - західний;

на півночі Дніпропетровської області, курс - південно-західний. При цьому нові групи дронів помітили на півночі Сумської області. Вони летять у південно-західному напрямку.