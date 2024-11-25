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Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов

Понедельник 25 ноября 2024 23:28
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Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов Фото: во многих областях объявлена тревога из-за атаки российских дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 25 ноября Россия снова масштабно атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атака беспилотниками продолжается уже несколько часов. Мониторинговые каналы сообщают, что в воздушном пространстве Украины более 40 вражеских БпЛА. Согласно прогнозам, ожидается более 100 дронов.

По состоянию на 22:16:

  • военные сообщали о движении нескольких групп "Шахедов" в Сумской области курсом на запад.
  • в Черниговской области дроны движутся в направлении Киевской области. Есть угроза для Прилук и Славутича.
  • в Киевской области БпЛА движутся в районе Белой Церкви, Обухова и в пригороде Киева.
  • в Черкасской области угроза дронов для Черкасс, Умани и Смелы.
  • в Кировоградской области группа "Шахедов" движется курсом на Александрию.
  • в Николаевской области несколько групп беспилотников движутся северо-западным курсом.
  • в Одесской области БпЛА движутся вдоль границы с Молдовой в направлении Винницкой области.
  • в Днепропетровской области дроны направляются в направлении Каменского.

В 22:33 сообщалось о вхождении новых групп ударных беспилотников в Сумскую область в районе Шостки.

В 22:50 военные сообщили о нескольких группах ударных БпЛА из Одесской области в направлении Винницкой области.

Кроме того, более десяти групп дронов движутся через Сумскую курсом на Полтавскую и Черниговскую области.

В направлении Киевской области на данный момент движется около 20 БпЛА.

Обновлено 23:32

  • В Сумской области несколько десятков ударных беспилотников. Большинство держат курс на запад.
  • В Черниговской области дроны преимущественно на юге области, движутся курсом на Киевскую область.
  • В Киевской области есть угроза атак для Броваров, Белой Церкви и Киева.
  • В Черкасской области несколько групп беспилотников перелетают в Киевскую область. Также несколько дронов возле Умани.
  • Также дроны движутся на севере Полтавской области. Курс в направлении Киевской области.
  • Кроме того, БпЛА обнаружены к северу от Житомира.
  • В Одесской и Николаевской областях несколько групп летят на север.
  • Несколько групп ударных БпЛА в направлении Каменца-Подольского Хмельницкой области.

Мониторинговые каналы сообщают об около 45 "Шахедах" в небе Украины.

По состоянию на 23:26 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Украину массированно атакуют российские &quot;Шахеды&quot;: где угроза ударов

Воздушные атаки РФ

После разрешения США и некоторых стран Европы наносить ракетами западного производства удары по территории РФ, захватчики чаще и масштабнее начали обстреливать территорию Украины дронами-камикадзе, ракетами и управляемыми авиабомбами.

Вечером 25 ноября в 21:46 из-за атаки дронов была объявлена воздушная тревога в Киеве.

Прошлой ночью россияне выпустили в направлении Украины 145 ударных БпЛА.

Кроме того, утром агрессор ударил баллистическими ракетами по Одессе. В результате атаки пострадали гражданские люди.

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