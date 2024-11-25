Россияне атаковали центр города Одессы, есть пострадавшие
Россияне совершили ракетную атаку на центр города Одессы. В результате атаки пострадали люди.
Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Российские террористы совершили ракетную атаку на центр города Одессы. Есть пострадавшие", - заявил он.
Однако Купер не уточнил количество пострадавших.
Кроме того, в результате ракетной атаки РФ повреждена гражданская инфраструктура Одессы, в том числе жилые дома.
Фото: Россияне атаковали центр города Одессы, есть пострадавшие (t.me/OdessaDumskayaNet)
Атака окупантов в Одессу 18 ноября
18 ноября российские войска нанесли удар по жилым домам в Одессе, что повлекло за собой многочисленные жертвы среди гражданских.
Сначала сообщалось о восьми погибших и 18 раненых. Впоследствии количество жертв возросло: погибли 10 человек, а более 40 получили ранения.
Среди 11 погибших - семеро полицейских и медик.
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