В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне атакуют дронами
В Киеве и ряде областей сегодня, 25 ноября, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является атака российских ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram, карту воздушных тревог и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны-камикадзе заметили:
- на западе Сумской области, курсом на Черниговскую область;
- на юге Сумской области, курсом на Полтавскую область;
- в Харьковской области, двигаются в южном направлении.
- над акваторией Черного моря, курсом на Одесскую или Николаевскую области;
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
При этом несколько групп вражеских дронов направлялись в сторону Киева. КГВА предупредила об угрозе беспилотников для столицы.
Атаки дронов
Напомним, российские оккупанты ежедневно используют "Шахеды" в попытках нанести удары по Украине.
В частности, в ночь на 25 ноября враг выпустил по Украине 145 дронов.
Силам противовоздушной обороны удалось сбить 71 беспилотник, еще 71 дрон был потерян из-за активного противодействия средств РЭБ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.