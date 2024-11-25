В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне атакуют дронами

В Киеве и ряде областей сегодня, 25 ноября, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является атака российских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram, карту воздушных тревог и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны-камикадзе заметили: на западе Сумской области, курсом на Черниговскую область;

на юге Сумской области, курсом на Полтавскую область;

в Харьковской области, двигаются в южном направлении.

над акваторией Черного моря, курсом на Одесскую или Николаевскую области; Фото: карта воздушных тревог (скриншот) При этом несколько групп вражеских дронов направлялись в сторону Киева. КГВА предупредила об угрозе беспилотников для столицы.