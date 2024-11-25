Россия выпустила по Украине 145 дронов: Воздушные силы рассказали о работе ПВО

В ночь на 25 ноября оккупанты совершили масштабную атаку по Украине, используя ударные "Шахеды" и дроны неустановленного типа. Нападение проводилось с территории РФ (Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск), временно оккупированного Крыма и других направлений.

Всего в течение ночи радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 145 вражеских беспилотников. К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы.

По состоянию на 11:00 противовоздушная оборона сбила 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Еще 71 дрон потерян из-за активного противодействия средств РЭБ, один из беспилотников вернулся в сторону Беларуси.

В Воздушных силах отметили, что в течение дня 24 ноября оккупанты возобновили атаки, применяя различные типы беспилотников, управляемые авиабомбы и ракеты Х-59/69. Новой тактикой агрессора стало использование дронов не только ночью, но и в дневное время.