Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів
Ввечері 25 листопада Росія знову масштабно атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Атака безпілотниками триває вже кілька годин. Моніторингові канали повідомляють, що в повітряному просторі України понад 40 ворожих БпЛА. Згідно з прогнозами, очікується понад 100 дронів.
Станом на 22:16:
- військові повідомляли про рух кількох груп "Шахедів" у Сумській області курсом на захід.
- у Чернігівській області дрони рухаються в напрямку Київської області. Є загроза для Прилук і Славутича.
- у Київській області БпЛА рухаються в районі Білої Церкви, Обухова та у передмісті Києва.
- у Черкаській області загроза дронів для Черкас, Умані та Сміли.
- у Кіровоградській області група "Шахедів" рухається курсом на Олександрію.
- у Миколаївській області кілька груп безпілотників рухаються північно-західним курсом.
- в Одеській області БпЛА рухаються вздовж кордону з Молдовою у напрямку Вінницької області.
- у Дніпропетровській області дрони прямують у напрямку Кам'янського.
О 22:33 повідомлялося про входження нових груп ударних безпілотників до Сумської області в районі Шостки.
О 22:50 військові повідомили про кілька груп ударних БпЛА з Одеської області в напрямку Вінницької області.
Крім того, більше десяти груп дронів рухаються через Сумську курсом на Полтавську та Чернігівську області.
В напрямку Київської області на даний момент рухається близько 20 БпЛА.
Оновлено 23:32
- У Сумській області кілька десятків ударних безпілотників. Більшість тримають курс на захід.
- У Чернігівській області дрони переважно на півдні області, рухаються курсом на Київську область.
- У Київській області є загроза атак для Броварів, Білої Церкви та Києва.
- У Черкаській області кілька груп безпілотників перелітають до Київської області. Також кілька дронів біля Умані.
- Також дрони рухаються на півночі Полтавської області. Курс у напрямку Київської області.
- Крім того, БпЛА виявлені на північ від Житомира.
- В Одеській та Миколаївській областях кілька груп летять на північ.
- Кілька груп ударних БпЛА у напрямку Кам'янця-Подільського Хмельницької області.
Моніторингові канали повідомляють про близько 45 "Шахедів" у небі України.
Оновлено 00:05
Військові повідомляють про рух ударних дронів з Хмельницької у напрямку Тернопільської області.
Також БпЛА виявлені у передмісті Черкас.
Кілька ударних безпілотників кружляють над Києвом.
Оновлено 0:27
У Київській області зафіксовано понад 10 груп ударних БпЛА. Найбільша загроза для Києва, Борисполя, Фастова, Василькова, Білої Церкви.
Станом на 00:11 мапа повітряних тривог України виглядає так:
Повітряні атаки РФ
Після дозволу США та деяких країн Європи завдавати ракетами західного виробництва ударів по території РФ, загарбники частіше і масштабніше почали обстрілювати територію України дронами-камікадзе, ракетами і керованими авіабомбами.
Ввечері 25 листопада о 21:46 через атаку дронів було оголошено повітряну тривогу в Києві.
Минулої ночі росіяни випустили в напрямку України 145 ударних БпЛА.
Крім того, вранці агресор вдарив балістичними ракетами по Одесі. Внаслідок атаки постраждалі цивільні люди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.