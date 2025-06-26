Украину массированно атакуют дроны, в Николаеве прогремел взрыв: что известно

Атака российских дронов

Вечером в четверг, 26 июня, российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Днем в четверг российские дроны атаковали частные дома в Херсоне.

За весь период полномасштабной войны, российские захватчики выпустили по Украине около 6000 кассетных боеприпасов. В частности, военные преступники часто атаковали гражданские объекты.

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