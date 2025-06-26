Украину массированно атакуют дроны, в Николаеве прогремел взрыв: что известно

Российские террористы атакуют Украину дронами-камикадзе. В Николаеве на фоне атаки "Шахедов" прозвучал взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича и Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 22:19.
Около 22:50 Сенкевич сообщил о взрыве в городе.
"Был слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов-камикадзе продолжается!", - написал городской голова.
По данным военных, по состоянию на 22:59 группы российских "Шахедов" двигались:
В 23:10 была объявлена воздушная тревога в городе Киеве. Военные сообщают о вражеском дроне в окрестностях столицы.
По состоянию на 23:12 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Вечером в четверг, 26 июня, российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Днем в четверг российские дроны атаковали частные дома в Херсоне.
За весь период полномасштабной войны, российские захватчики выпустили по Украине около 6000 кассетных боеприпасов. В частности, военные преступники часто атаковали гражданские объекты.
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