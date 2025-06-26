Україну масовано атакують дрони, у Миколаєві пролунав вибух: що відомо

Повітряну тривогу в Миколаївській області було оголошено о 22:19.

Близько 22:50 Сєнкевич повідомив про вибух у місті.

"Було чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів-камікадзе триває!", - написав міський голова.

За даними військових, станом на 22:59 групи російських "Шахедів" рухалися:

на Чернігівщині курсом на південний захід;

на Київщині курсом на південь та південний захід;

на Полтавщині курсом на південь;

на Харківщині курсом на південь;

на заході Кіровоградщини курсом на Миколаївщину;

на Миколаївщині курсом на північ.

О 23:10 було оголошено повітряну тривогу в місті Києві. Військові повідомили про ворожий дрон на околицях столиці.

За даними моніторингових каналів, станом на 23:28 у повітряному просторі України перебувають близько 60 ударних дронів.

Зокрема, близько 25 безпілотників рухаються через Чернігівську область у напрямку Київської області.

Станом на 23:44 російські ударні дрони рухалися:

на сході Сумщини курсом на Полтавщину;

на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину;

на Чернігівщині в напрямку Київщини;

на Київщині курсом на Житомирщину;

на сході Полтавщини курсом на Черкащину;

на півночі Черкащини курсом на Київщину;

на сході Дніпропетровщини курсом на Миколаївщину;

на сході Миколаївщини в напрямку Кіровоградщини;

на півдні Миколаївщини курсом на північ;

на Харківщині курсом на південь;

на заході Кіровоградщини в напрямку Вінниччини.

Станом на 23:48 карта повітряних тривог України виглядала так: