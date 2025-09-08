ua en ru
В Украину из Хорватии отправлено 40 тонн гуманитарной помощи при содействии Favbet Foundation

Зегреб, Понедельник 08 сентября 2025 15:54
В Украину из Хорватии отправлено 40 тонн гуманитарной помощи при содействии Favbet Foundation Фото: Favbet Foundation способствовала отправке гуманитарной помощи Украине (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Украинская община объединилась в столице Хорватии, чтобы отметить 34-ю годовщину независимости Украины. Культурное мероприятие имело гуманитарную цель - помочь украинцам, живущим в условиях войны. В один день была организована отправка 40 тонн гуманитарной помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В груз вошли лекарства, хирургические наборы, продукты, игрушки и средства гигиены. Не забыли и о больничном оборудовании, добавили кровати, мебель, системы для капельниц и перевязок, а также транспорт для передвижения медсестер.

Кроме того, в Украину поехали велосипеды и одежда для взрослых и детей. Этот груз стал 219-м и 220-м двадцатитонным отправлением из Хорватии с начала полномасштабного вторжения.

В Украину из Хорватии отправлено 40 тонн гуманитарной помощи при содействии Favbet FoundationФото: в составе гумпомощи в Украину отправили велосипеды для детей и взрослых (пресс-служба)

Мероприятие было организовано украинской общиной, DoDO (Dobro Dobrim), Посольством Украины в Хорватии и организацией "Червона Калина" при содействии Favbet Foundation.

"Мы благодарны хорватским друзьям, которые рядом с нами. Такие проекты показывают, что Украина не одна в своем испытании, и наша сила — в партнерстве и взаимной поддержке", - отметил Андрей Матюха.

Favbet Foundation под руководством Андрея Матюхи системно поддерживает подобные инициативы

В прошлом году при участии Favbet Foundation и организации Dobro Dobrim в Украину было доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи. Это были продукты питания, средства гигиены и дезинфекционные препараты для больниц.

В Украину из Хорватии отправлено 40 тонн гуманитарной помощи при содействии Favbet FoundationФото: Фонд способствовал отправке в Украину медицинского оборудования (пресс-служба)

Недавно благодаря сотрудничеству фонда с хорватскими компаниями в Украину поступили генераторы, трансформаторы и современное медицинское оборудование общей стоимостью около 3 миллионов евро.

К инициативе присоединились Dobro Dobrim, Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP и правительство Хорватии.

"Мы видим, как хорватское общество не устает помогать. Поддержка этой инициативы для нас - способ выразить солидарность и благодарность", - комментируют в Favbet Foundation.

Ранее сообщалось, что Favbet Foundation и Андрей Матюха расширяют доступ подростков к цифровому образованию в Украине.

