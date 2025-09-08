ua en ru
В Україну з Хорватії відправлено 40 тонн гуманітарної допомоги за сприяння Favbet Foundation

Загреб, Понеділок 08 вересня 2025 15:54
В Україну з Хорватії відправлено 40 тонн гуманітарної допомоги за сприяння Favbet Foundation Фото: Favbet Foundation сприяла відправці гуманітарної допомоги Україні (пресслужба)
Автор: Ілона Свиридова

Українська громада об’єдналася у столиці Хорватії, аби відзначити 34-ту річницю незалежності України. Культурний захід мав гуманітарну мету - допомогти українцям, які живуть в умовах війни. За один день була організована відправка 40 тонн гуманітарної допомоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу фонду.

Серед вантажу були ліки, хірургічні набори, продукти, іграшки та засоби гігієни. Не забули і про лікарняне обладнання, додали ліжка, меблі, системи для крапельниць і перев’язок, а також транспорт для пересування медсестер.

Крім того, до України поїхали велосипеди та одяг для дорослих і дітей. Цей вантаж став 219-м та 220-м двадцятитонним відправленням з Хорватії від початку повномасштабного вторгнення.

В Україну з Хорватії відправлено 40 тонн гуманітарної допомоги за сприяння Favbet FoundationФото: у складі гумдопомоги в Україну відправили велосипеди для дітей і дорослих (пресслужба)

Подію організували українська громада, DoDO (Dobro Dobrim), Посольство України в Хорватії, "Червона Калина" за сприяння Favbet Foundation.

"Ми вдячні хорватським друзям, які поруч із нами. Такі проєкти показують, що Україна не сам на сам зі своїм випробуванням, а наша сила - у партнерстві та взаємній підтримці", - зазначив Андрій Матюха.

Favbet Foundation на чолі з Андрієм Матюхою системно підтримує подібні ініціативи

Минулого року за участі Favbet Foundation та організації Dobro Dobrim в Україну доставили понад 150 тонн гуманітарної допомоги. Це були продукти, гігієнічні засоби та дезінфекційні препарати для лікарень.

В Україну з Хорватії відправлено 40 тонн гуманітарної допомоги за сприяння Favbet FoundationФото: Фонд сприяв відправці в Україну медичного обладнання (пресслужба)

Нещодавно завдяки співпраці фонду з хорватськими компаніями до України надійшли генератори, трансформатори та сучасне медичне обладнання загальною вартістю майже 3 мільйони євро.

До ініціативи долучилися Dobro Dobrim, Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP та уряд Хорватії.

"Ми бачимо, як хорватське суспільство не втомлюється допомагати. Підтримка цієї ініціативи для нас є способом висловити солідарність і вдячність", - коментують у Favbet Foundation.

Раніше повідомлялося, що Favbet Foundation та Андрій Матюха розширюють доступ підлітків до цифрової освіти в Україні.

