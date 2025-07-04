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Favbet Foundation и Андрей Матюха расширяют доступ подростков к цифровому образованию

Украина, Пятница 04 июля 2025 17:40
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Favbet Foundation и Андрей Матюха расширяют доступ подростков к цифровому образованию Фото: Favbet Foundation и Андрей Матюха расширяют доступ подростков к цифровому образованию
Автор: Юлия Бойко

В Стрые состоялся второй мастер-класс "Билет в IT", организованный в рамках инициативы Build Up от Favbet Foundation 28 июня. Участие в мероприятии приняли 53 подростка - дети ВПЛ, военнослужащих, сироты, а также молодежь из небольших населенных пунктов и семей под опекой социальных служб.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Favbet Foundation.

Мероприятие стало логическим продолжением инициативы, начатой во время киевского мастер-класса "Билет в IT", который открыл подросткам первые возможности для знакомства с цифровыми профессиями.

Участники мероприятия в Стрые осваивали 12 направлений в сфере ІТ - от программирования и кибербезопасности до UI/UX-дизайна и робототехники. Формат включал практические занятия в мини-группах и общение со специалистами. Часть сессий проводили подростки из GoFriends IT Academy, которые уже имеют опыт в этой сфере.

Favbet Foundation и Андрей Матюха расширяют доступ подростков к цифровому образованию

Проект Build Up реализуется как часть программы IT Kids, которую внедряет фонд. Программа стартовала в 2023 году с курса Python в партнерстве с Code Club Украина - его успешно прошли более 350 участников, в том числе дети военных и переселенцев. Впоследствии был запущен курс по Scratch, к которому присоединились еще более 700 школьников. Всего в программах уже приняли участие более 1100 детей.

После мастер-класса все участники получили приглашение в летний ІТ-лагерь от GoFriends IT Academy. Программа предусматривает обучение, работу над собственными проектами, тестирование и возможность присоединиться к основному курсу Academy - все на бесплатной основе.

"Мы убеждены, что доступ к качественному образованию не должен быть ограничен местом жительства или социальным статусом. Именно поэтому все программы IT Kids являются бесплатными и привлекают детей, которые при других обстоятельствах, возможно, никогда не задумались бы о карьере в ІТ", - отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Favbet Foundation и Андрей Матюха расширяют доступ подростков к цифровому образованию

Фонд и в дальнейшем планирует расширять образовательные возможности для украинской молодежи, внедряя новые учебные форматы в сфере технологий. Ранее инициативы фонда также включали передачу современной компьютерной техники школам в пострадавших общинах.

Как сообщалось ранее, Андрей Матюха и Favbet Foundation продолжают развивать образовательные инициативы для подростков в рамках благотворительной программы IT Kids. В Киеве состоялся профориентационный мастер-класс "Билет в IT".

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